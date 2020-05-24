В Ухане назвали "чистой выдумкой" теорию об утечке коронавирусом SARS-CoV2 из лаборатории

Она признала, что "в институте успешно выделяли штаммы коронавируса у летучих мышей". Однако, по ее словам, ни один из трех штаммов коронавируса летучих мышей не соответствует SARS-CoV-2. Максимальное сходство с вызвавшим пандемию вирусом достигало максимум 79,8%.

В связи с этим Ван Яньи назвала версии о возможной утечке SARS-CoV2 их уханьской лаборатории "чистой выдумкой", а обвинения Трампа "полностью сфабрикованными".

Директор института вирусологии в Ухане Ван Яньи

"Мы даже не знали о существовании вируса, так как он мог выйти из нашей лаборатории, когда у нас его не было?", - утверждает она.

Директор института сообщила, что 30 декабря получила образцы неизвестного вируса, который в последствии получим название SARS-CoV-2. 2 января ученые в Ухане определили последовательность вирусного генома и 11 января предоставили эту информацию ВОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая в лаборатории института вирусологии.

30 апреля Нацразведка США сообщила, что SARS-CoV2 не был искусственным или генетически модифицированным вирусом. Но при этом она допускает, что сам коронавирус мог распространится из лаборатории в Ухане.