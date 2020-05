Ученые предложили решить проблему космического мусора орбитальным налогом

Проблему космического мусора предложено решить с помощью налога на использование орбиты.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые-экономисты считают, что плата за вывод спутников в космос побудит спутниковых операторов сопоставлять стоимость работы аппаратов с рисками столкновений, которые они создают, и ущербом для индустрии.

По данным ученых, в настоящее время вокруг планеты Земля обращаются около 5,5 тысячи спутников, но в рабочем состоянии находится только половина их них. Остальные объекты – космический мусор, который постепенно скапливается на околоземной орбите и иногда сталкивается друг с другом, создавая угрозу для будущих запусков.

При этом, несмотря на то, что многие компании прорабатывают планы по очистке околоземного пространства, надежного способа удаления космического мусора с орбиты пока что не существует.

Экономист Акхил Рао из Колледжа Мидлбери вместе с коллегами предложил контролировать риски и ущерб индустрии с помощью всеобщего налога на использование орбиты. В работе ученые проводят аналогию с так называемым пиговийским налогом, который накладывается на любую рыночную деятельность, порождающую негативные эффекты.

По данным ученых, переход к закрытому доступу к космическому пространству увеличит стоимость спутниковой отрасли в 2020 году от 600 миллиардов долларов до примерно 3 триллионов долларов, то есть более чем в 4 раза, даже если обломки не будут удаляться с орбиты.

Оптимальный размер налога на использование спутником орбиты, согласно расчетам авторов, в 2020 году начинается с 14,9 тысячи долларов в год и ежегодно он должен увеличиваться на 14 процентов, достигнув к 2040 году 235 тысяч долларов. Если плата за использование орбиты введена не будет, то даже при удалении половины мусора из ближнего космического пространства это поможет восстановить только 9,5 процента потерь для индустрии.

Однако для того, чтобы такой подход сработал, считают экономисты, в инициативе должны участвовать все страны, запускающие спутники. Кроме того, каждая из них должна будет взимать одинаковую плату.

Также экономисты уверены, что плата за использование орбиты вынудит операторов напрямую сопоставлять ожидаемую цену работы своих спутников с затратами для отрасли на вывод другого спутника на орбиту и созданием дополнительных рисков.

