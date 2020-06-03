Ученые заставили человеческие клетки стать невидимыми

Ученым из Калифорнийского университета в Ирвайне удалось сделать клетки человека прозрачными, взяв за основу клетки кальмаров, которые могут становиться невидимыми. Об этом сообщает New Atlas.

Активный камуфляж – это стратегия выживания, используемая многими головоногими моллюсками, включая осьминогов, кальмаров и каракатиц. Это происходит с помощью клеток, которые влияют на рассеивание света, что позволяет существам менять цвет или становиться прозрачными. Ученые уже давно пользуются подобными методами в создании камуфляжных материалов, но еще не пробовали сделать тоже самое с человеческими клетками.

Именно на это и было нацелено новое исследование. Ученые сосредоточились на отдельном виде кальмара, который называется Doryteuthis opalescens. Он может менять цвет своего тела с белого цвета на прозрачный. Полоса состоит из отражающих клеток, называемых лейкофорами, они содержат частицы лейкосомы, которые состоят из белков – рефлексинов. В целом, эта структура позволяет кальмарам рассеивать свет, создавая переливающийся камуфляж.

В рамках исследования команда ученых попыталась внедрить эту особенность в клетки человека. Для этого пришлось генетически модифицировать эмбриональные клетки почек человека для экспрессии рефлексина. И это сработало, белки собирались в частицы внутри клеток, изменяя рассеивание света.

"Мы были поражены, обнаружив, что клетки не только экспрессируют рефлексин, но также упаковывают белок в сфероидальные наноструктуры и распределяют их по телам клеток. Белковые структуры вели себя также, как и у головоногих", – говорит соавтор исследования Алон Городецкий.

В другой части исследования, ученые выяснили, как можно контролировать эту способность. Клетки помещали между двумя пластинами стекла и подвергали воздействию различного количества хлорида натрия. При более высоких уровнях вещества клетки рассеивали больше света, чем те, что получали меньший уровень хлорида натрия.

"Этот проект показал, что можно создавать клетки человека с чувствительными к стимулам оптическими свойствам. Удивительные отражающие белки могут сохранять свои свойства в чужих клеточных средах", – подытожил Городецкий.

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