Ученые подтвердили ключевой принцип общей теории относительности Эйнштейна

Ученые подтвердили правильность общей теории относительности Альберта Эйнштейна в наиболее экстремальных областях во вселенной. Об этом сообщает New Scientist.

По словам исследователей, проверка ключевого принципа общей теории относительности с помощью трех звезд показала, что все объекты падают с одинаковым ускорением независимо от их состава.

Такое заключение согласуется с краеугольным камнем теории Эйнштейна, известным как принцип эквивалентности сил гравитации и инерции. Согласно ему, любые два объекта в одном и том же гравитационном поле должны падать с одинаковым ускорением независимо от их массы или состава. Предполагается, что этот принцип продемонстрировал еще Галилео Галилей, когда скинул с Пизанской башни две сферы различной массы.

Исследователь Гийом Воизин из Манчестерского университета в Великобритании и его коллеги подтвердили этот принцип, изуив движение белой карликовой звезды и пульсара (вид быстро вращающихся нейтронных звезд), вращающихся вокруг еще одного белого карлика.

"Это как Галилей сбрасывал предметы с Пизанской башни, но в гораздо большем масштабе. Это испытание того, что два объекта одинаково реагируют на третий", – говорит Воизин.

Однако в тесте была хитрость. Согласно некоторым теориям (но не ОТО), пульсар должен был вести себя иначе, чем другие звезды, так как пульсары намного массивнее и компактнее. Но, отслеживая положение трех звезд вплоть до наносекунды, команда ученых обнаружила, что первый белый карлик и пульсар ускоряются в направлении второго белого карлика с одинаковой скоростью, что подтверждает общую относительности.

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