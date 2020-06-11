Ученые подтвердили ключевой принцип общей теории относительности Эйнштейна
Ученые подтвердили правильность общей теории относительности Альберта Эйнштейна в наиболее экстремальных областях во вселенной. Об этом сообщает New Scientist.
По словам исследователей, проверка ключевого принципа общей теории относительности с помощью трех звезд показала, что все объекты падают с одинаковым ускорением независимо от их состава.
Такое заключение согласуется с краеугольным камнем теории Эйнштейна, известным как принцип эквивалентности сил гравитации и инерции. Согласно ему, любые два объекта в одном и том же гравитационном поле должны падать с одинаковым ускорением независимо от их массы или состава. Предполагается, что этот принцип продемонстрировал еще Галилео Галилей, когда скинул с Пизанской башни две сферы различной массы.
Исследователь Гийом Воизин из Манчестерского университета в Великобритании и его коллеги подтвердили этот принцип, изуив движение белой карликовой звезды и пульсара (вид быстро вращающихся нейтронных звезд), вращающихся вокруг еще одного белого карлика.
"Это как Галилей сбрасывал предметы с Пизанской башни, но в гораздо большем масштабе. Это испытание того, что два объекта одинаково реагируют на третий", – говорит Воизин.
Однако в тесте была хитрость. Согласно некоторым теориям (но не ОТО), пульсар должен был вести себя иначе, чем другие звезды, так как пульсары намного массивнее и компактнее. Но, отслеживая положение трех звезд вплоть до наносекунды, команда ученых обнаружила, что первый белый карлик и пульсар ускоряются в направлении второго белого карлика с одинаковой скоростью, что подтверждает общую относительности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Танец звезды вокруг черной дыры в центре Млечного Пути подтвердил теорию Эйнштейна. Форма орбиты звезды подтвердила общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
- А гравитационная обсерватория LIGO зафиксировала мощную гравитационную вспышку, вызванную взаимодействием массивных объектов, возможно, черной дыры и нейтронной звездыю. Еще в в 1915 году Альберт Эйнштейн предсказал, что движение массивных тел с переменным ускорением создает гравитационные волны — рябь на ткани пространства-времени.