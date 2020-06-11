Первый в мире бионический глаз могут оснастить функцией ночного видения

Ученые представили искусственный 3D-глаз, который в будущем может подарить своим владельцам сверхчеловеческое зрение. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи уже долгое время работают над созданием бионических глаз, чтобы помочь людям, потерявшим зрение. В настоящее время имеется несколько разработок таких компаний, как Bionic Vision Australia и Second Sight, которыми уже пользуются пациенты.

Оба этих устройства имеют одинаковый принцип работы. Пациентам предоставляется пара очков с камерой в центре. Полученные от нее данные обрабатываются небольшим устройством, надеваемым на тело, а затем отправляются на имплант на сетчатке глаза. Оттуда сигналы передаются в зрительные центры мозга.

Такая система работает, но является не слишком эффективной. Пациенты жалуются на недостаточно четкое изображение, чтобы самостоятельно ориентироваться в пространстве. Также исследования показывают, что подобные бионические глаза могут искажать изображение или быть слишком медленными, чтобы уловить быстрые движения.

Но команда из Гонконгского университета науки и технологии (HKUST) разработала электрохимический глаз (EC-Eye), который может исправить ситуацию. Искусственный глаз имитирует радужку и сетчатку глаза. Эта поверхность усеяна множеством крошечных световых датчиков, предназначенных для имитации фоторецепторов на сетчатке человеческого глаза. Датчики крепятся к жгуту из нанопроводов, которые выполняют функцию зрительного рева.

В ходе испытаний ученые выяснили, что EC-Eye может передавать изображение относительно четко. Глаз был установлен перед экраном компьютера, на котором демонстрировались буквы, устройство смогло отобразить их достаточно четко для чтения.

Несмотря на достигнутые результаты, команда ученых не собирается останавливаться. Исследователи говорят, что технология имеет потенциал не только сравниться с настоящим человеческим зрением, но и превзойти его. Такой результат может обеспечить более плотный массив датчиков и присоединение каждого из них к отдельной нанопроволке.

Кроме этого, ученые говорят, что EC-Eye в будущем может дать пациентам более высокую чувствительность к инфракрасному излучению, что подразумевает ночное видение.

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