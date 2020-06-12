Ученые объяснили аномалии в Антарктиде, опровергнув их связь с параллельной вселенной

Ученые опровергли теорию, что обнаруженная в Антарктиде аномалия является свидетельством существования параллельной вселенной. Об этом сообщает New Atlas.

Такая теория появилась после того, как во время эксперимента на исследовательской станции в Антарктиде были обнаружены аномалии. Ученые искали космические лучи, сосредоточившись на небе над Антарктидой. Но два сигнала пришли со стороны земли и устремились в небо.

После этого, было опубликовано не менее 40 научных работ с возможными объяснениями явления. Некоторые предполагали, что во время эксперимента были найдены свидетельства темной материи. Другие считали, что виноваты так называемые стерильные нейтрино, которые также являются пока лишь гипотезой.

Но самая популярная идея заключалась в том, что аномалии – это свидетельство существования вселенной, которая является зеркальным отражением нашей, но созданной из антивещества, где время идет назад.

Понятие анти-вселенной является следствием хорошо изученной теоремы, известной как СРТ-симметрия. По сути, она говорит о том, что Большой Взрыв должен был создать две вселенных – нашу собственную и анти-вселенную, которая с нашей точки зрения, движется назад во времени до Большого Взрыва.

Аномалию в Антарктиде обнаружила Антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA), которая представляет собой набор радиоантенн, прикрепленных к воздушному шару, находящемуся на высоте около 37 км над землей. На этой высоте проект ищет высокоэнергетические космические лучи и нейтрино, которые приходят из глубокого космоса.

Месторасположение зафиксированных аномалий. Фото: Ian Shoemaker.

ANITA занимается исследованиями с 2006 года, и в 2018 году зафиксировала два неожиданных сигнала. У них были все признаки нейтрино высоких энергий, за исключением того, что они исходили не из космоса.

Ученые подчеркивают, что это были высокоэнергетические нейтрино, которые появляются например, при взрывах сверхновых, и взаимодействуют с веществом. Поэтому крайне маловероятно, что они прошли бы через всю планету и столкнулись лишь датчиками на другой стороне.

Исследователи говорят, что наиболее вероятным объяснением является то, что сигналы все же пришли с неба. Они пришли как космические лучи высокой энергии из космоса, которые затем отразились от снега и были зафиксированы датчиками ANITA.

"Мы думаем, что виноват подземный фирн, который представляет из себя нечто среднее между снегом и льдом. Это уплотненный снег, который все еще не достаточно плотный, чтобы быть льдом", – говорит автор исследования Ян Шумейкер.

Также ученые предполагают, что космические лучи могли отразиться от подледных озер. Правда, такие озера располагаются слишком далеко друг от друга, чтобы создать видимый эффект. Но по словам исследователей, возможно, озер на самом деле больше.

"В независимости от того, что обнаружила ANITA, это очень интересно, но это может и не быть открытием в физике элементарных частиц, которое получит Нобелевскую премию. ANITA могла открыть нечто интересно из гляциологии, а не физики элементарных частиц, возможно, ANITA обнаружила несколько необычных небольших подледных озер", – подытожил Шумейкер.

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