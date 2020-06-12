В Южной Корее найдены следы древних крокодилов, ходивших как страусы
Ученые считают, что некоторые древние крокодилы могли передвигаться на двух ногах. Об этом сообщает ВВС.
Доказательства такой теории были получены из прекрасно сохранившихся ископаемых следов в Южной Корее. Около сотни следов длиной 18-24 см были оставлены в грязи, которая окружала озеро в раннем Меловом периоде, около 110-120 млн лет назад.
Международная команда исследователей, сделавших открытие, считает, что люди должны пересмотреть свои знания о крокодилах.
"Люди склонны думать о крокодилах как о животных, которые мало что делают, они просто бездельничают весь день на берегах Нила или рядом с реками на Коста-Рике. Никто не думает, что было бы если крокодилы были двуногими и могли бегать как страусы или тираннозавры", – сказал автор исследования, почетный профессор Университета Колорадо Мартин Локли.
Профессор Локли и его коллеги присвоили найденному виду имя Batrachopus grandis, несмотря на то, что его физических останков пока не было обнаружено. Идея о существовании подобного существа основывается лишь на отпечатках его лап.
"Мы видим все пальцы, все выступы на коже, как если бы вы смотрели на свои руки. Они (крокодилы, – ред.) ставили одну ногу перед другой, и могли бы пройти тест на трезвость, идя по прямой линии. Также нет никаких следов передних конечностей", – говорит Локли.
Глубина следов от пятки существа также поддерживает идею о более вертикальной позе при ходьбе.
"Наши тропы из следов очень узкие, больше похожие на крокодила, балансирующего на узкой веревке. В сочетании с отсутствием каких-либо следов перетаскивания хвоста стало ясно, что эти существа передвигались на двух ногах. Они двигались так же, как и многие динозавры, но найденные следы не были сделаны динозаврами, так как те ходили на пальцах ног. Крокодилы же ходят на стопах ног, оставляя четкие следы от пятки, как у людей", – говорит руководитель группы профессор Кён Су Ким из Южнокорейского национального университета образования Чинджу.
Правда, не все ученые верят в существование крокодилов, которые ходили бы на двух ногах.
"Для меня следы просто не вписываются в общую геометрию крокодила", – говорит профессор из Университета Манчестера Фил Мэннинг.
Как ранее сообщал Фокус:
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