В океанах доисторической Земли водились огромные саблезубые анчоусы

Саблезубые анчоусы жили в океанах примерно 55 млн лет назад и охотились на других рыб

Ученые выяснили, что во времена динозавров в морях жили огромные саблезубые анчоусы, которые охотились на других рыб. Об этом сообщает New Scientist.

Алессио Капобьянко из Мичиганского университета и его коллеги использовали технику, называемую микрокомпьютерной томографией, чтобы исследовать две окаменелости рыб, которые жили 55 млн лет назад. Такой подход позволил исследователям изучить находки более подробно.

Так, было обнаружено, что обе окаменелости, найденные в Бельгии и Пакистане, имеют много общего с современным анчоусом. Но у древних рыб оказалось несколько ошеломительных различий: у каждого из окаменелых черепов были зубы, как у плотоядных хищников, с одним длинным сабельным зубом в передней части рта. Также древние рыбы достигали полметра в длину.

У нынешних анчоусов есть крошеные зубы, которые рыба использует для поедания планктона, но древние анчоусы, вероятно, охотились на других рыб. Возможно, сабельный зуб использовался анчоусами, чтобы удерживать добычу или наносит удары.

По словам Капобьянко, анчоусы могли превратиться в хищников, после массового вымирания видов, которое произошло примерно на 10 млн лет раньше и погубило динозавров, а заодно и морских хищников.

Ученые пока не знают, почему странные хищные анчоусы не дожили до наших дней.

"Мне бы очень хотелось узнать, каким на вкус могут быть саблезубые анчоусы. Вероятно, у них был бы совсем другой вкус, так как они ели других рыб вместо планктона", – говорит Капобьянко.

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