Почти дракон: ископаемого птеозавра назвали в честь персонажа "Игры престолов"

Летающий ящер жил 132 миллиона лет назад

Новый вид ископаемых птеозавров, летающих динозавров, получил имя в честь Таргариенов, королевской династии из цикла фентези-романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", которые летали на драконах. Об этом пишет Forbes.

Фрагментарный скелет птеозавра был найден в глиняной яме на окраине Ганновера в Германии палеонтологом-любителем Куртом Виденротом еще в 1984 году.

Фото: Pteros

Тогда найденные кости показались ученым похожими на другого ископаемого ящера – орнитохейруса. Скелет птеозавра был помещен в музей Штутгарта. И в 2001 году за его исследование принялся палеонтолог Дэвид Анвин. Через 18 лет найденный динозавр был выделен в отдельный род. И наконец он получил новое имя: Targaryendraco wiedenrothi.

Скриншот из сериала "Игра престолов"

В честь Таргариенов и в честь палеонтолога, что его нашел. Имя предложил палеонтолог Родриго Пегас, один из тех, кто работал над исследованием птеозавра, большой поклонник романов Мартина.

Один из вариантов того, как мог выглядеть Targaryendraco wiedenrothi/Фото: vitor_silva.artstation

Как и у литературных драконов, у найденного образца темные кости. А еще он летал, имел устрашающий вид и солидный размер – вполне достаточно, чтобы получить такое имя.

Как ранее писал Фокус:

54-летний Джон Гопсилл выгуливал двух своих псов на пляже в британском Сомерсете, когда собаки обнаружили в зоне прилива отлично сохранившийся окаменелый скелет ихтиозавра – хищной рептилии Юрского периода. Собаки по имении Поппи и Сэм буквально подвели своего хозяина к находке, а потом позировали у окаменелости.