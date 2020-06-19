"Огненное кольцо": в воскресенье можно будет увидеть необычное солнечное затмение

В воскресенье, 21 июня произойдет редкое астрономическое явление, называемое "Огненное кольцо". Это солнечное затмение, когда Луна находится дальше от Земли, и спутник нашей планеты заслоняет Солнце только в центре, что приводит к образованию кольца пламени. Об этом пишет Science Alert.

Лучше всего затмение будет видно из Центральной Африки и Азии начиная с 3:45 UTC (6:45 по Киеву). В интернете будут транслировать это явление, например, на сайте "Время и дата" трансляция стартует в 5:30 UTC (8:30 по Киеву).

Один из самых впечатляющих примеров такого затмения в 2013 году сняли фотограф Колин Легг и студент-астроном Джефф Симс в Западной Австралии.

В других местах — от юго-востока Европы (в частности в Украине) к северу Австралии — это явление можно будет увидеть частично. Но увидеть это затмение можно будет только в случае ясной погоды. На пике затмения Луна будет заслонять 99,4% площади Солнца.

После этих выходных следующее огненное кольцо можно будет наблюдать в 2021 году, но в основном оно будет видно только из Арктики. А в конце 2020 года случится полное солнечное затмение, которое будет видно из Южной Америки.

Как ранее писал Фокус:

Астрономы считают, что стали свидетелями первого прямого доказательства рождения новой планеты. По словам ученых, плотный диск из пыли и газа был обнаружен вокруг молодой звезды под названием AB Aurigae, которая находится в 520 световых годах от Земли. Используя Очень Большой телескоп Европейской южной обсерватории (VLT), расположенный в Чили, в диске ученые увидели спиральную структуру с "завитком" и предположили, что именно в этой области рождается новый мир.