Японский суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире

При проведении теста High Performance Linpack (HPL) система Fugaku показала результат 415,5 петафлопс (десять в пятнадцатой степени операций в секунду), превзойдя ближайшего преследователя в 2,8 раза. Fugaku оснащен 48-ядерным процессором A64FX SoC от Fujitsu.

На второе место опустился прежний лидер рейтинга – Summit, созданный IBM. Он показал 148,8 петафлопс на HPL. Система имеет 4356 узлов, каждый из которых оснащен двумя 22-ядерными процессорами Power9 и шестью графическими процессорами NVIDIA Tesla V100. Summit установлен в Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL) в Теннесси и является самым быстрым суперкомпьютером в США.

На третьем месте находится система Sierra в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL) в Калифорнии, показавшая 94,6 петафлопс на HPL. Ее архитектура очень похожа на Summit: два процессора Power9 и четыре графических процессорами NVIDIA Tesla V100 в каждом из 4320 узлов.

Sunway TaihuLight, система, разработанная Китайским национальным исследовательским центром параллельной вычислительной техники и технологий (NRCPC), опустилась на четвертое место. Она построена на 260-ядерных процессорах Sunway SW26010. Ее результат по HPL в 93 петафлопса остается неизменным с момента установки в Национальном суперкомпьютерном центре в Уси, Китай, в июне 2016 года.

На пятом месте находится Tianhe-2A (Milky Way-2A), система, разработанная Китайским национальным университетом оборонных технологий (NUDT). Ее производительность HPL 61,4 петафлопса достигнута на гибридной архитектуре с использованием процессоров Intel Xeon и специально созданных сопроцессоров Matrix-2000. Система развернута в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу, Китай.

Fugaku также занял первые места в других рейтингах, где компьютеры тестируют с различными нагрузками, включая Graph 500, HPL-AI и HPCG. Ни один суперкомпьютер никогда не возглавлял все четыре рейтинга одновременно.

В настоящее время Fugaku используется на экспериментальной основе, в том числе для моделирования распространения коронавируса SARS-CoV-2 и оценки эффективности нового японского компьютерного приложения для отслеживания контактов людей.

Японская система впервые за девять лет возглавила Топ500. Перед этим такого успеха добился предшественник Fugaku, компьютер K Riken.

Всего в нынешнем списке 226 китайских суперкомпьютеров, 114 из Америки и 30 из Японии. Однако системы в США обеспечивают наибольшую совокупную производительность – 644 петафлопса.

Toп500 – проект по составлению рейтинга и описаний 500 самых мощных общественно известных вычислительных систем мира. Он был запущен в 1993 году и публикует результаты дважды в год (в июне и ноябре). Основой для рейтинга являются результаты выполнения тестов.

Участие в рейтинге является добровольным.

Отраслевые издания сообщают, что суперкомпьютеры коммерческого и секретного предназначения могут отсутствовать в рейтинге.

В последние годы рейтинг ведут Эрих Штромайер и Хорст Саймон из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли; Джек Донгарра из Университета Теннесси, Ноксвилл и Мартин Мейер из ISC Group, Германия.

Как ранее сообщал Фокус: