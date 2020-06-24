Чудовищное извержение вулкана помогло возникновению Римской империи, – ученые

Ученые считают, что появлению Римской империи способствовал уникальный фактор – колоссальное извержение вулкана, которое произошло на противоположной сторона Земли. Извержение было самым крупным в северном полушарии планеты за последние 2500 лет, что могло радикально изменить климат, вызывав голод, болезни и бунты в период после смерти Юлия Цезаря. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи давно подозревали, что период сильного похолодания, о котором говорится в исторических отчетах и климатических записях мог быть вызван мощным извержением. Холодный период последовал за смертью Юлия Цезаря в 44 г. до н.э.

Недавняя научная работа пролила свет на данный вопрос. В своем исследовании группа проанализировала шесть ледяных кернов, добытых в Арктике, Гренландии и России. Из образцов было идентифицировано два разных вулканических извержения. Первое извержение было мощным, но относительно коротким, которое произошло в январе или феврале 45 г. до н.э. Второе извержение было более масштабным и произошло в начале 43 г. до н.э.

Анализ ледяных кернов также показал, что второе извержение было по-настоящему масштабным, а последствия вулканических осадков продолжались более 2 лет.

После этого, был проведен химический анализ найденного вулканического пепла, известного как тефра. Его сравнили с обломками от извержения аляскинского вулкана. Ученые считают, что именно это кальдерообразующее вулканическое событие было одним из крупнейших извержений за последние 2500 лет.

Ледяной керн с остатками вулканического пепла. Фото: Dorthe Dahl-Jensen

"Лучшего совпадения не найти. Мы сравнили химический отпечаток тефры, найденной во льду, с тефрой вулканов, предположительно извергавшихся в то время. Стало ясно, что источником вулканических осадков, полученных из льда, было извержение вулкана на Аляске", – говорит доктор философии из Королевского университета в Белфасте Джилл Планкетт.

По словам ученых, два года после извержения стали одними из самых холодных в Северном полушарии за последние 2500 лет. Последующие 10 лет стали четвертыми по счету самыми холодными годами. Такие результаты подтверждаются историческими данными, сохранившимися до настоящего времени.

Средние температуры могли упасть на целые 7 градусов по Цельсию, а количество летних осадков могло увеличиться на 50-120% от нормального уровня по всей Южной Европе. В осенний период этот показатель вырос на 400% от обычного количества осадков.

Такие экстремальные изменения в климате и погоде могли стать причиной уничтожения древнего сельского хозяйства, что привело бы к голоду и вспышкам болезней. По словам исследователей, изменение климата также сильно повлияло на сезонное половодье реки Нил. Событие было жизненно важным для египетских фермеров, без которого урожай засыхал и погибал.

Вскоре после извержения, когда мир боролся с климатическими бедствиями, пала Римская республика и египетское Царство Птолемеев. На их месте возникла Римская империя.

Команда исследователей считает, что последствия извержения сыграли значительную роль в распаде древних государств, которые были достаточно продвинутыми для своего времени, но не готовы к неожиданные катаклизмам.

Извержение также позволяет объяснить атмосферные явления, которые римляне связывали со смертью Юлия Цезаря. К ним относится затемнение Солнца и появление солнечных ореолов.

Как ранее сообщал Фокус: