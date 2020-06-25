Ученые составили карту затонувшего континента Земли

Новозеландский Королевский научно-исследовательский институт GNS Science выпустил подробные карты затонувшей карты Зеландии, которую некоторые ученые классифицируют, как еще один континент Земли. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи создали две карты затонувшей части суши, а также интерактивный веб-сайт, чтобы дать людям более обширное представление о Зеландии.

"Пользователи могут масштабировать и перемещаться по различным тематическим геонаучным веб-картам региона. Карты можно легко просматривать, включая или выключая разные слои. Также можно увидеть особенности слоев и создавать собственные карты", – говорит руководитель программы по разработке сайта Вон Стагпул.

Первая карта является тектонической, а вторая – батиметрической. Тектоническая отображается тектонический профиль площадью 4,9 млн кв. км затопленной суши, а батиметрическая является подводным эквивалентом топографии. На ней изображены береговые линии и территориальные границы затопленного континента.

"Мы создали эти карты, чтобы предоставить точную, полную и современную картину геологии Новой Зеландии и юго-западной части Тихого океана, лучше предыдущих версий. Их ценность заключается в том, что они представляют свежий взгляд для объяснения и понимания параметров вулканов Новой Зеландии, границ плит и осадочных бассейнов", – объясняет ведущий автор исследования, геолог Ник Мортимер.

По словам ученых, Зеландия примерно на треть меньше континента Австралии, а Новая Зеландия и Новая Каледония являются лишь двумя надводными частями континента. Считается, что он откололся от суперконтинента Гондвана около 80 млн лет назад и в конечном итоге, был затоплен Тихим океаном чуть более 20 млн лет назад. В настоящее время почти 95% всей суши континента находится под водой.

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