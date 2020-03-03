Водный мир. Ученые считают, что 3 миллиарда лет назад на Земле был один сплошной океан

Исследователи предполагают, что на планете не было ни одного большого континента

Ученые нашли доказательство того, что Земля была покрыта глобальным океаном, который превратил планету в "водный мир" более 3 млрд лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Явные химические следы были обнаружены в древней части океанской коры, которая указала на то, что Земля когда-то не имела континентов, а лишь небольшие островки. Если результаты исследования подтвердятся, то они помогут ученым выяснить, как и где появилась одноклеточная жизнь на Земле, и какие другие планеты могут быть также обитаемыми.

"Ранее Земля без зарождающихся континентов, возможно, напоминала "водный мир", создавая важное экологическое ограничение для появления и развития жизни на Земле, а также ее возможного существования в других местах", – пишут авторы исследования.

Работа ученых была сосредоточена на геологическом участке, который находится на окраине северо-западной части Австралии, где расположилась океанская плита возрастом 3,2 млрд лет. Внутри древней коры исследователи нашли химические подсказки о морской воде, которая в то время покрывала Землю.

Были исследованы различные виды кислорода, которые морская вода оставила в земной коре. В частности, были обнаружены два вида изотопов кислорода-16 и более тяжелого кислорода-18, в более чем 100 образцах камня.

Ученые обнаружили, что морская вода содержала больше кислорода-18, когда кора образовалась 3,2 млрд лет назад. По мнению исследователей, наиболее вероятное объяснение состоит в том, что в то время на Земле не было континентов, в противном случае глины поглотили бы тяжелые изотопы кислорода из океана.

"Без континентов показатели кислорода отличались от сегодняшних, и это именно то, что мы нашли. Эти отличия легче всего объяснить отсутствием дождя и образования почвы", – заявил один из авторов исследования из Университета штата Айова Бенджамин Джонсон.

Полученные данные не означают, что Земля была полностью лишена суши. Ученые предполагают, что маленькие "микроконтиненты" все же могли подниматься из океана. Но вряд ли это были громадные, богатые почвой континенты, подобные тем, которые сейчас доминируют на Земле.

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