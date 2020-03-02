Строительный материал жизни. Ученые впервые нашли внеземной белок в метеорите

Белок был обнаружен в метеорите Acfer 086, упавшем в Алжире

Ученые впервые обнаружили ранее неизвестный белок внутри метеорита. Об этом сообщает New Atlas.

По словам исследователей, белок был назван гемолитином и содержит железо и литий. Найденный белок может играть важную роль в посеве жизни на обитаемых планетах, таких как Земля.

Команда ученых из Гарварда, PLEX Corporation и Bruker Scientific обнаружили гемолитин в метеорите, известном как Acfer 086, он был найден в Алжире в 1990 году. Так, белок в основном состоит из аминокислоты глицина и покрыт атомами железа, кислорода и лития на концах. Несмотря на то, что все эти составляющие хорошо известны, их расположение никогда ранее не встречалось на Земле.

Гемолитин является еще одним доказательством, что строительные материалы жизни начали формироваться в космосе и были доставлены на Землю в результате падения метеоритов и так далее. В прошлом в метеоритах и кометах было найдено множество отдельных аминокислот – строительных блоков, из которых состоят белки.

Но, ученые отмечают, что одно дело найти аминокислоты, плавающие вокруг, а другое – найти их в такой сложной структуре, как белок. До сих пор доподлинно неизвестно, как гемолитин мог образоваться в космосе. Предполагается, что отдельные частицы глицина могли возникнуть на поверхности пылевых частиц. Тогда теплые молекулярные облака могли бы создать подходящие условия для этих звеньев, чтобы они начали соединяться в полимерные цепи и, в конечном итоге, в белки.

Также исследователи подчеркивают, что сам по себе гемолитин не указывает на внеземную жизнь, но он может пролить свет на то, как жизнь могла появиться на Земле или других подобных планетах.

Как ранее сообщал Фокус:

В австралийском метеорите найден древнейший материал на планете. Возраст звездной пыли в метеорите составил более 5,5 миллиардов лет.

Также ученые датировали древнейший в мире кратер от метеорита. Кратер находится на западе Австралии.