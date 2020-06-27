Коронавирус мог проникнуть в Испанию в марте 2019 года: его следы нашли в канализации

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на заявление Барселонского университета.

Команда ученых, которая с середины апреля этого года проверяла сточные воды для выявления потенциальных новых вспышек, решила также изучить старые образцы. Они обнаружили, что 15 января 2020 года коронавирус уже проник в город - за 41 день до того, как официально был зарегистрирован первый случай заболевания.

После этого вирусологи решили проверить образцы, взятые в период с января 2018 года по декабрь 2019 года. Все они были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, "где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в результате теста ПЦР".

Результаты исследование отправили на экспертную оценку.

Доктор Джоан Рамон Вильяльби из Испанской ассоциации общественного здравоохранения и санитарного управления отметил, что еще рано делать окончательные выводы.

"Когда это всего лишь один результат, вам всегда нужно больше данных, больше исследований, больше образцов, чтобы подтвердить это и исключить лабораторную ошибку или методологическую проблему", - сказал он.

По его словам, существует вероятность ложноположительного результата из-за сходства вируса с другими респираторными инфекциями.

Профессор Гертьян Медема из Исследовательского института воды в Нидерландах, чья команда начала искать коронавирус в канализации еще в феврале, предложил группе в Барселоне повторить тесты, чтобы подтвердить, что это действительно SARS-CoV-2.

Подобные исследования проводятся и в других странах. Итальянские ученые нашли коронавирус в образцах сточных вод Милана, Турина и Болоньи, собранных в декабре 2019 года. Первый подтвержденный случай заражения в стране зафиксировали только спустя два месяца.

Как ранее сообщал Фокус:

Спутниковые снимки парковок в Ухане и тенденции интернет-поиска могут свидетельствовать о том, что коронавирус в Китае циркулировал с августа 2019 года. К такому выводу пришли ученые их Гарвардской медицинской школы.