На аукцион выставлены редкие артефакты лунной миссии Apollo 11

На аукционе Julien's Auctions в Беверли-Хиллз будут проданы редкие артефакты из исторической миссии космического корабля Apollo 11, когда люди впервые высадились на поверхности Луны. Об этом сообщает New Atlas.

Речь идет о трех ручных контроллерах полета, которые управляли знаменитым Командным и служебным модулем (CSM). Торги состоятся 17 и 18 июля 2020 года и ожидается, что каждый из лотов будет продан за сумму от 80 тыс. до 200 тыс. долларов.

Высокая стоимость лотов обусловлена тем, что очень мало артефактов сохранилось из настоящей миссии, которая высадилась на Луну. Три ручных контроллера космонавты Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз использовали для того, чтобы посадить свой лунный корабль на поверхность спутника Земли.

Контроллеры выглядят как простые джойстики, которые используются для игровых приставок. Но в 1969 году этот интерфейс был революционным. Цель контроллеров состояла в том, чтобы отключать автопилот, позволяя астронавтам выполнять точные маневры, такие как стыковка с Лунным модулем.

В общем система была результатом почти десятилетия работы. Изначально для миссий "Меркурий" инженеры NASA собирались использовать педали для некоторых элементов управления, например, как в самолетах. Но вскоре они поняли, что тесные помещения, высокие перегрузки и скафандры, которые носили астронавты, делали такой вид управления непрактичным, поэтому инженеры остановились на ручном. В этих миссиях также было принято решение оказаться от механического управления в пользу электронного.

Отмечается, что каждый контроллер будет продаваться на деревянной подставке с официальной биркой NASA от 22 сентября 1969 года.

Как ранее сообщал Фокус: