Шаг в космос. 11 фактов об "Аполлоне-11" и первой высадке человека на Луну

Почему Нил Армстронг стал первым человеком на Луне, зачем американцы хотели ударить по ней ядерным оружием и кто породил теорию лунного заговора. В честь 50-летнего юбилея высадки экипажа "Аполлон-11" на земной спутник Фокус предлагает подборку интересных фактов о миссии и ее участниках

Сегодня весь мир отмечает знаменательное событие – ровно 50 лет человек впервые ступил на поверхность небесного тела за пределами Земли. Все мы знаем, что этот шаг сделал астронавт NASA Нил Армстронг, что он входил в состав "Аполлона-11", что он произнес ставшую крылатой фразу о маленьком шаге для человека и гигантском скачке для человечества, и конечно, что это было достижение исторического масштаба. Все эти факты общеизвестны, но существуют и другие сведенья о высадке на Луну, которые не лежат на поверхности, но тоже могут быть интересными, неожиданными и даже забавными. В честь юбилея миссии "Аполлон-11" стоит узнать (или вспомнить) о них.

Взрывной план

Сама по себе высадка на Луну не всегда стояла на повестке дня в США. После того, как в 1957 году СССР запустил первый спутник, американские военные засуетились и стали выдавать самые разнообразные планы. Они и базу на Луне построить хотели, и ядерным оружием по ней ударить. Да, в США действительно думали превратить один маленький шаг для человека в один гигантский взрыв для всего человечества.

Инициатива получила название "Проект A119". Долгое время он был засекречен, но некоторые его детали всплыли в 1999-м вместе с публикацией биографии американского астрофизика Карла Сагана, в свое врем работавшего в "A119". Годом позже факт существования проекта подтвердил доктор Леонард Рейфель, его ведущий исследователь, а в дальнейшем и заместитель директора программы "Аполлон".

По его словам, вся эта инициатива представляла собой большой PR-ход. ВВС США, подавшие эту идею в 1958-м, хотели вырастить на Луне "ядерный гриб, который был бы виден с Земли". Такая демонстрация не оставила бы ни у кого сомнений в военном и технологическом превосходстве США. А ведь для того и затевалась космическая гонка.

В интервью, которое Рейфель дал в 2000-м году, он говорил, что проект был "технически выполнимым". В то время ракета могла поразить цель на Луне с погрешностью примерно в 3 км. Почему этот план в итоге свернули, он не знал. Но в любом случае хорошо, что человечество не успело разбомбить Луну раньше, чем дотянулось до нее.

Посол человечества

Как известно, в 1969-м на Луну отправилось 3 человека: Нил Армстронг, Эдвин "Базз" Олдрин и Майкл Коллинз. Экипаж был представлен прессе 9 января, и конечно, у журналистов тут же возник вопрос: "А кто же первым ступит на поверхность Луны?". Масштабы ответственности и чести, которая бы выпала этому человеку, трудно вообразить – такое решение слепому жребию не доверишь. Специалисты NASA это понимали, но возможно, если бы они просто бросили монетку, то избежали бы довольно мучительной истории с выбором.

Нил Армстронг

Дело в том, что первым ступить Луну должен был Базз Олдрин. Точнее, он сам так думал, а слухи, ходившие в NASA, только подогревали в нем уверенность. Но позднее ветер переменился, и в нем все чаще стало звучать имя Армстронга. Олдрина такой вариант не устраивал как минимум потому, что сам он был выходцем из ВВС и полагал, что имеет больше прав на первенство, чем гражданский пилот Армстронг. Позднее его коллеги вспоминали, что астронавт захаживал к ним, пытаясь убедить, что первым человеком на Луне должен быть именно он. Сам Олдрин уверял, что он, напротив, и не хотел этой чести, ведь тогда от него бы не отстала пресса, и вообще, Армстронг оказался первым, потому что ему было удобнее выходить из лунного модуля.

Эдвин "Базз" Олдрин

Как бы там ни было, 14 апреля NASA объявило официальное решение: сначала пойдет Армстронг, потом Олдрин. Как в агентстве пришли к этому решению, объяснил Крис Крафт, директор Центра пилотируемых космических полетов. По его словам, все в агентстве знали, что первый человек на Луне станет новым Чарльзом Линдбергом (летчик, который первым в одиночку пересек Атлантику). Армстронг больше подходил на эту роль. Он был молчаливым, спокойным, излучал уверенность и не тянул одеяло на себя. Олдрин, с другой стороны, отчаянно хотел удостоиться этой чести и отнюдь не держал это в тайне. Крафт уверяет, что никто в агентстве не критиковал за это астронавта (его и правда можно понять), но и видеть такого человека послом всего человечества за пределами Земли тоже не хотел.

Встречают по одежке

Луна – очень негостеприимное место. Адская жара (+130°C) под солнечными лучами здесь контрастирует с леденящим холодом (-170˚C) в тени, да и радиация с угрозой бомбардировки микрометеоритами не способствует мягкому климату. Чтобы уберечь астронавтов от этих угроз, их скафандры должны были быть не просто надежными. Они должны были представлять собой индивидуальные космические корабли.

Скафандр астронавтов "Аполлона" был как раз таким. Специально для него была создана огнеупорная ткань, способная защищать от температур в несколько сотен градусов Цельсия. Делали его вручную, опасаясь даже крошечной ошибки в каждом шве, из-за которой скафандр становился негодным. Но всех этих стараний бы не хватило, если бы к проекту не были привлечены специалисты компании Playtex. К аэрокосмической отрасли они никакого отношения не имели, а занимались выпуском лифчиков и корсетов. И именно они разработали технологию швов, благодаря которой астронавты могли без особых усилий сгибать локти, колени и вообще двигаться в массивном скафандре. А добавление стальных шнуров позволило сохранять форму "костюма".

Один скафандр астронавтов Аполлона стоил $100 тыс, что в наше время превышает отметку в $650 тыс

Нил Армстронг своим скафандром был вполне доволен. По его словам, он сам был очень фотогеничным, а еще скрывал своего "уродливого" владельца.

Дары "Аполлона"

К слову, оценить технологии, реализованные в скафандрах "Аполлона", смогли не только астронавты. Например, огнеупорный материал перекочевал в пожарные службы наряду с более современными дыхательными аппаратами. Существуют и другие примеры материального наследия космической программы.

После нее получила распространение технология очистки серебром. Вот уже пару 10-летий власти США требуют от производителей мяса, морепродуктов и соков придерживаться системы контроля качества HACCP, созданной пищевой компанией Pillsbury, которую NASA привлекло контролировать качество продуктов для астронавтов "Аполлона". Некоторые технологии нашли применения в сфере строительства и сегодня применяются для сооружения устойчивых к землетрясениям мостов и зданий.

Так что высадка на Луну и вся программа "Аполлон" оставила после себя не только веру в колоссальные способности человечества, но ряд вполне прикладных вещей, которыми пользуются за пределами космических агентств и научных учреждений.

Вам письмо

Если бы сегодня вам сказали, что завтра вы совершите подвиг, который навсегда войдет в анналы истории, вы бы стали аккуратнее распоряжаться собственной подписью. Еще бы, ведь после этого ваш автограф будет стоить гораздо дороже капли чернил и клочка бумаги. Астронавты "Аполлона-11" понимали это. Равно как и то, что им, возможно, достался билет в один конец. А поскольку застраховать свою жизнь покорителям Луны было непросто, они нашли другой способ позаботиться о благополучии близких в случае своей кончины.

Примерно за месяц до запуска, Армстронг, Олдрин и Коллинз стали посвящать свободное время расставлению подписей на почтовых конвертах и открытках. Они полагали, что в случае их гибели конверты с автографами станут неплохим источником заработка для их семей. Как известно, эта мера предосторожности в итоге не понадобилась. Трио благополучно вернулось домой и раздало множество автографов бесплатно.

Страховой полис экипажа "Аполлон-11"

Однако подготовка страховых конвертов стала традицией, к которой прибегали и следующие астронавты программы "Аполлон". А со временем эти "полисы" все равно всплыли и теперь пользуются спросом среди коллекционеров. Стоимость одного такого конверта может исчисляться десятками тысяч долларов.

Слон и Моська

Люди, которым было суждено попасть на Луну, должны были обладать определенными качествами, но одна отвага в космос не поднимет. У беспрецедентной миссии и техническое оснащение должно быть соответствующим. К счастью, в арсенале астронавтов "Аполлона-11" была сверхтяжелая ракета-носитель "Сатурн-5", которую и сегодня никто не превзошел ни в размерах, ни в мощности.

Высота всех ступеней "Сатурна" и "Аполлона" составляла 110 метров. Для сравнения, венец современной инженерной мысли – ракета SpaceX Falcon Heavy – насчитывает только 70 метров. Эта махина весила 2800 тонн, 85% которых приходилось на топливо. Еще в 1965-м инженеры NASA, опасавшиеся вероятного взрыва ракеты, подсчитали, что с "полным баком" "Сатурн" может рвануть так, что создаст огненный шар диаметром свыше 400 метров и температурой более 1300°C. Осколки от такого взрыва могли бы разлететься почти на 5 километров.

Запуск "Аполлона-11" 16 июля 1969 года

Однако Армстронгу, Олдрину и Коллинзу нужно было не бояться не только этого, но и замкнутых пространств. Отправляясь с Земли на 100-метровой ракете, астронавты ютились в командном модуле, который в самом широком месте насчитывал порядка 3,9 метров – ширина примерно двух пассажирских автомобилей. Не то, чтобы это совсем мало, но на фоне гигантского "Сатурна" – сущая мелочь. Да и для 8-дневного путешествия примерно на 800 тыс км до Луны и обратно помещение явно было тесноватым.

Что, если…

Высадка на Луну была дерзкой затеей, в ходе которой что-то могло пойти не так в любой момент. Логично, что власти США готовились к вероятной неудаче. За два дня до высадки (но через 2 дня после запуска "Аполлона-11") спичрайтер Белого Дома Ульям Сафир подготовил речь, которую президент страны Ричард Никсон зачитал бы в случае провала миссии.

"Судьба распорядилась так, что люди, которые отправились на Луну, чтобы исследовать ее в мире, в мире на ней почили. Эти храбрые мужчины, Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, знали, что надежды на возвращение нет. Но также они знали, что в их жертве есть надежда для всего человечества. Эти двое мужчин отдали свои жизни ради самой благородной из человеческих целей: поиска истины и понимания", – такие трогательные слова зазвучали бы в случае катастрофы на Луне. Что ж, это тоже был бы исторический момент, хоть и не такой радостный.

Луна в иллюминаторе

Астронавты "Аполлона-11" привезли на Землю множество фото- и видеосвидетельств исторической высадки. Однако заснять посадку лунного модуля удалось только с одной камеры, которая была установлена со стороны Базза Олдрина, а каким был этот процесс для Нила Армстронга, осталось известно лишь самому Армстронгу.

Команда исследовательского проекта Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) решила исправить этот недочет. Основываясь на собственном архиве снимков, а также навигационных данных и аудиозаписях тех времен, она смастерила видеосимуляцию последних трех минут посадки "Орла" глазами Армстронга. Теперь увидеть то, что видел астронавт, можем и мы.

Афера по-американски

Рассказывать о высадке на Луну и умолчать о теориях заговора – все равно, что уходить с фильмов Marvel до конца титров. Вроде не так уж и важно, но пропустить тоже нельзя. Тем более что теория "лунного заговора" пережила большинство астронавтов, ступавших по поверхности земного спутника. Но как она зародилась?

Ее родоначальником был человек по имени Билл Кейсинг, который с 1956 по 1963 год работал в компании Rocketdyne, помогавшей разрабатывать двигатели для ракет "Сатурн-5". В 1976-м году он опубликовал памфлет под названием "Мы никогда не бывали на Луне: Американская афера на 30 миллиардов долларов".

Кейсинг аргументировал свою точку зрения тем, что до 1969-го NASA частенько терпело неудачи (в том числе и с летальным исходом), а затем стало отправлять в космос один экипаж за другим. Кроме того, он указывал на "аномалии", вроде необычной освещенности объектов или отсутствия звезд на фотографиях. Так Кайсинг привлек первых последователей, а различные художественные и документальные фильмы и сенсационные газетные статьи, периодически выходившие в свет после памфлета 76-го, не давали мифу угаснуть. Он живет и по сей день, хотя вскоре его ожидает серьезная проверка на прочность, ведь в 2024-м NASA собирается вернуться на Луну.

Игра света и тени

Раз уж речь зашла о вопросах, которые задавал Кайсинг и его последователи, то сегодня вполне подходящий повод, чтобы ответить на некоторые из них. Взять, например, проблему со звездами. Точнее с их отсутствием. Ведь на оригинальных снимках, привезенных с Луны звезд на заднем плане нет, хотя, по логике, они и должны там быть.

Ответ кроется в особенностях видения в фотосъемки на земном спутнике. Дело в том, что Солнце является источником очень сильной подсветки, который только усиливается, благодаря отражающим свойствам реголита – пыли, покрывающей поверхность Луны. Чтобы запечатлеть объекты, которые так хорошо освещены, диафрагму камеры нужно открывать ненадолго. Тогда эти объекты будут четкими, а не размытыми. В таких условиях камера может и не уловить слабый звездный свет на заднем плане.

Существуют и другие подобные "доказательства" того, что нога человека никогда не ступала по Луне, но, к счастью, и для них есть научные объяснения.

В глаз рукой и с глаз долой

Можно быть сторонником теории лунного заговора или ее противником, но вне зависимости от позиции мы являемся только зрителями. А между тем есть люди, находившиеся непосредственно на сцене. Для них это не просто тема для досужей дискуссии, а вполне ощутимая пощечина. И, например, Базз Олдрин не из тех, кто с радостью подставляет другую щеку.

Это показал случай с конспирологом Бартом Сибрелом. В 2002-м году он поймал Олдрина на выходе из гостиницы в Беверли-Хиллз и попытался добиться от того признания на Библии, что высадка на Луну не была обманом. Он тыкал в него книгой и сопровождал свои действия оскорблениями. Наконец, 72-летний астронавт не выдержал и ударил Сибрела. Позднее конспиролог пытался засудить Олдрина, но у него ничего не вышло, и в итоге он сам принес извинения.

Кстати, годом ранее Сибрел пытался добиться такой же клятвы от Нила Армстронга в ходе его публичного выступления в Нью-Йорке. Но тогда мужчину просто аккуратно вывели из зала. Сам Армстронг относился к конспирологам снисходительно. "Люди любят теории заговора. Они действительно кажутся очень заманчивыми", – сказал он в своем последнем интервью в 2012-м году, добавив, что его они "никогда не заботили", поскольку он уверен: когда-нибудь кто-нибудь вернется на Луну.

Армстронг не ошибался. NASA собирается вновь отправить людей на Луну в 2024-м. Более того, в США и России, Китае и Европе ходят разговоры о перспективах строительства там полноценной базы. Все больше заинтересованных взглядов направляется в сторону Марса. Но вне зависимости от того, как в дальнейшем сложатся эти планы, 20 июля 1969-го навсегда останется днем, когда человечество совершило первый гигантский скачок из своей колыбели.