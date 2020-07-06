В США зафиксировали случай заражения редкой амебой, пожирающей мозг

В Департаменте здравоохранения штата Флорида (DOH) сообщили, что один человек в округе Хиллсборо заразился Naegleria fowleri. Об этом пишет BBC.

Микроскопическая одноклеточная амеба может вызвать инфекцию головного мозга и, что, как правило, приводит к летальному исходу.

Амеба Naegleria fowleri водится в теплой пресной воде и, попадает в организм через нос. У зараженных Naegleria fowleri наблюдаются такие симптомы: лихорадка, тошнота и рвота, а также затекание шеи и головные боли. Большинство зараженных умирает в течение недели. От человека к человеку амеба не передается.

Министерство здравоохранения США настоятельно призывает людей, которые испытывают эти симптомы, "немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку болезнь быстро прогрессирует".

Амеба под микроскопом/Фото: The Florida Department of Health

Но учитывая потенциально смертельные последствия заражения, Министерство здравоохранения выпустило предупреждение для жителей округа Хиллсборо.

Чиновники призвали местных жителей избегать назального контакта с водой из-под крана и других источников. Это включает водоемы с открытой водой, такие как озера, реки, пруды и каналы, где инфекции более вероятны в теплые летние месяцы июль, август и сентябрь.

В период с 2009 по 2018 год в стране было зарегистрировано только 34 случая заражения Naegleria fowleri. По данным CDC, из этих случаев 30 человек заразились рекреационной водой, трое - после промывания носа загрязненной водопроводной водой, а один человек - зараженной водопроводной водой, используемой на водяной горке на заднем дворе.

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