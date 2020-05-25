Пациенты с СOVID-19 уже не заразны после 11 дней болезни, – исследование
2020-05-25 10:12:00
После этого срока пациенты перестают быть разносчиками инфекции, даже если тест на коронавирус продолжает давать позитивный результат
Сингапурские исследователи пришли к выводу, что люди, заболевшие коронавирусом, не распространяют инфекцию после 11 дней болезни. При этом, их тест может быть по-прежнему положительным. Об этом говорится в совместном исследовании Сингапурского национального центра инфекционных заболеваний и Академии медицины, передает New York Post.
Эксперты исследовали 73 пациента с коронавирусом и пришли к выводу, что ”вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня болезни”.
"Исходя из накопленных данных с начала пандемии COVID-19, инфекционный период (коронавируса) у заразившихся лиц может начинаться примерно за 2 дня до появления симптомов и длится около 7-10 дней", – написали исследователи.
По их словам, пациенты могут по-прежнему давать положительный результат через две недели, но анализы могут собирать фрагменты вируса, которые больше не жизнеспособны и не распространяют инфекцию.
"Активная репликация вируса быстро падает после первой недели, а жизнеспособный вирус не был обнаружен после второй недели болезни", – пишут исследователи.
Эксперты предположили, что полученные результаты могут помочь медицинским учреждениям в принятии решений о том, когда выписывать пациентов.
Хотя размер выборки был небольшим, исследователи уверены, что полученные результаты дадут возможность провести более широкое исследование.
"С научной точки зрения, я уверена, что имеется достаточно доказательств того, что человек уже не заразен после 11 дней", – сказала директор Сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео Йи-син.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые из Южной Кореи нашли доказательства, что пациенты, перенесшие COVID-19 и снова давшие положительные результаты тестов, не являются заразными и даже имеют антитела от вируса.
- Ученые биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics из Сан-Диего (Калифорния, США) утверждают, что обнаружили антитело, способное полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.