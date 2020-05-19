Выздоровевшие пациенты с положительным тестом на COVID-19 не заразны, – исследование

Перенесшие коронавирус пациенты имеют антитела и не могут распространять вирус

Ученые из Южной Кореи нашли доказательства, что пациенты, перенесшие COVID-19 и снова давшие положительные результаты тестов, не являются заразными и даже имеют антитела от вируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследователи из Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний изучили 285 случаев, когда пациенты после выздоровления от коронавируса, снова давали положительный результат. При чем до этого, тесты у пациентов были отрицательными, на основании чего их выписывали из больниц.

У так называемых ре-позитивных пациентов не было выявлено никаких случаев затяжной болезни. Также образцы их вируса не смогли вырастить в культурах клеток, что указывало на то, что пациенты выделяли неинфицированные или мертвые вирусные частицы.

Такие результаты являются хорошим сигналом для регионов, которые собираются ослаблять карантин, так как все больше пациентов идет на поправку. Данные из Южной Кореи предполагают, что перенесшие COVID-19, не представляют риска в вопросе распространения вируса.

Опираясь на эти результаты, органы здравоохранения Южной Кореи больше не будут считать заразными пациентов, выздоровевших от COVID-19.

Ранее в стране было проведено другое исследование, которое показало, что ПЦР-тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса не могут различать мертвые и жизнеспособные вирусные частицы. Поэтому результаты тестов могут быть неправильными.

Власти Южной Кореи уже пересмотрели свои протоколы, отменив обязательный негативный тест на коронавирус для тех, кто переболел COVID-19. Люди смогут возвращаться в школы и на работу без дополнительных проверок.

"Согласно новым протоколам, никаких дополнительных испытаний не требуется для случаев, которые прошли изоляцию", – говорится в сообщении Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи.

Но эксперты пока не знают, насколько эффективно антитела могут противостоять вирусу, а также как долго может длиться иммунитет.

Недавнее исследование в Сингапуре показало, что у выздоровевших пациентов от тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) или ОРВИ был "значительный уровень нейтрализующих антител" через 9-17 лет с момента выздоровления.

Другие ученые обнаружили более высокий уровень антител у детей, согласно статье опубликованной в медицинской базе данным medRxiv. Так, молодое население может иметь более мощную защиту от вируса. Но это исследование пока не прошло экспертную оценку.

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