В британском супермаркете среди бананов нашли экзотическую лягушку, прибывшую из Колумбии

Лягушке уже дали имя Асда по названию супермаркета, где ее нашли. Об этом пишет ВВС.

Маленькая лягушка преодолела расстояние в 8 тысяч километров на грузовиках и кораблях, путешествуя вместе с бананами из Колумбии в Великобританию, пока не оказалась в супермаркете Asda в Ллланелли.

Амфибию заметил сотрудник супермаркета, когда разбирал товар, чтобы выложить его на прилавок. лягушка пряталась внутри одного из бананов, который, видимо, и служил ей пищей во время долгого путешествия.

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Ее заметил сотрудник и передал лягушку ученым в Пембрукшир. Те сообщают, что амфибия себя отлично чувствует и сидит на восстанавливающей диете из сверчков и мух. По их мнению – это представительница одного из видов древесных лягушек.

Лягушка в банане/Фото: ВВС

Амфибии способны замедлять свой метаболизм в различных условиях окружающей среды, что, как считается, помогло лягушке пережить долгое путешествие без еды, воды и в совершенно неподходящих условиях.

По словам Джинни Спенсели, которая сейчас опекает лягушку-путешественницу, после того, как фрукты перестали опрыскивать химикатами, амфибии и насекомые часто отправляются в непредвиденное странствие вместе с грузом на другие континенты. И очень часто прибывают в полном здравии.

Как ранее писал Фокус:

Самец боливийской водной лягушки по имени Ромео, который долгое время считался последним представителем вида, наконец-то познакомился с самкой, которую недавно выловили в дикой природе. На первом свидании лягушки понравились друг другу и их поселили в одном аквариуме. Они уже пытаются спариться, но пока им не удается принять нужную позу.