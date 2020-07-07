Белые карлики – основной источник стройматериала жизни во Вселенной, – ученые

Ученые выяснили, что белые карлики являются основными источниками углерода, который необходим для появления жизни. Об этом сообщает Inverse.

По словам ученых, после своей смерти некоторые звезды становятся сверхновыми, превращаются в черные дыры или становятся нейтронными звездами. Но большинство звезд становятся белыми карликами.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, предполагает, что белые карлики являются основным источником атомов углерода в Млечном Пути. Как известно, этот химический элемент играет решающую роль для зарождения жизни.

Белые карлики – это горячие, плотные останки звезды с температурами, которые достигают 100 тыс. Кельвинов. Со временем белые карлики остывают и тускнеют, теряя свою внешнюю оболочку. Но перед тем, как совсем разрушиться, их останки переносятся в космос ветрами, исходящими от тел самих белых карликов.

Этот звездный пепел содержит химические элементы, такие как углерод. Он является четвертым наиболее распространенным химическим веществом во вселенной и ключевым элементом в формировании жизни. Углерод играет роль основного строительного блока для большинства клеток.

Ученые в новом исследовании проанализировали данные нескольких тысяч звезд. Они измерили начальное и конечное соотношение между массами звезд. Исследователи измерили массу звезд в начале их жизни и в конце, когда они превратились в белые карлики.

Обычно, чем больше звезда, тем массивнее будет белый карлик. Но исследование показало, что массы звезд в виде белых карликов были больше, чем ожидали ученые, учитывая их первоначальную массу.

"Наше исследование интерпретирует этот излом в массах звезд как признак синтеза углерода, производимого звездами с низкой массой в Млечном Пути", – говорит ведущий автор исследования из Университета Падуи в Италии Паола Мариго.

Также команда ученых пришла к выводу, что звезды больше 2 солнечных масс способствовали галактическому обогащению углеродом, в то время как звезды с массой менее 1,5 не участвовали в этом процессе.