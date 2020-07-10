В Британию впервые за 6 тысяч лет вернутся бизоны

На территорию возле Университета Кента поселят ближайшего родственника вымершего вида – европейского бизона (или зубра, лат. Bison bonasus). Об этом пишет Independent.

Считается, что бизоны бродили по территории современной Великобритании тысячи лет назад в конце последнего ледникового периода. Однако их кости еще ни разу не удавалось найти археологам.

По мнению ученых они водились на территории, называемой Доггерленд – сухопутному естественному мосту, который 12 тысяч лет назад соединял Великобританию с континентальной Европой.

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Четырех бизонов выпустят в графстве Кент уже в 2022 году. Благотворительный проект, возглавляемый Kent Wildlife Trust и Wildwood Trust, направлен на то, чтобы обновить британские леса.

Европейский бизон, крупнейшее наземное млекопитающее континента, известен как "инженер экосистемы" из-за его способности создавать и улучшать места обитания для других видов.

Все фото: Nature

"Использование пропущенных ключевых видов, таких как бизоны, для восстановления естественных процессов обитания является ключом к созданию биологического изобилия в нашей местности", - сказал Пол Хэдэуэй, директор по сохранению Kent Wildlife Trust.

По данным исследования 2018 года, Bison bonasus не являются опасным животным и проявляют агрессию только в ответ на угрожающие действия.