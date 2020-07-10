Во Вселенной найдена Стена Южного полюса, простирающаяся на 1,4 млрд световых лет

На трехмерных картах Вселенной учеными была обнаружена одна из самых больших космических структур из когда-либо найденных. Немыслимых размеров стена простирается на 1,4 млрд световых лет в длину и содержит в себе сотни тысяч галактик. Об этом сообщает LiveScience.

Стена Южного полюса, как ее назвали ученые, прячется на виду. Она оставалась незамеченной до теперешнего времени потому что находится на расстоянии полмиллиарда световых лет от яркой галактики Млечный Путь. Стена Южного полюса по своей величине соперничает с Великой стеной Слоана – шестой по величине космической структурой, обнаруженной учеными. Отмечается, что один световой год составляет примерно 9 триллионов км, поэтому такие космические структуры невероятно огромны.

Астрономы уже давно заметили, что галактики во Вселенной не разбросаны случайным образом, а скорее объединяются в так называемую космическую паутину. Ученые описывают их как нити газообразного водорода, в которых галактики нанизаны как жемчужины на ожерелье. Их окружают гигантские пустоты.

"Нанесение этих межгалактических нитей относится к области космографии, которая является "картографией космоса", – говорит автор исследования, космограф из Университета Париж-Сакле во Франции Даниэль Помаре.

В своей новой работе команда использовала недавние съемки звездного неба, чтобы заглянуть в область под названием Зона галактического затмения. Это область в южной части неба, в которой ярки свет Млечного Пути блокирует большую часть того, что находится позади и вокруг него.

С помощью алгоритмов исследователи составила карту этой части неба, на которой и увидели ошеломляющих размеров пузырь материала, расположенный в самой южной точке неба. Одна из его частей простирается в направлении созвездия Кита, а другая к созвездию Райская Птица.

"Знание того, как Вселенная выглядит в таких больших масштабах, помогает подтвердить наши нынешние космологические модели. Но определить, где именно эти огромные, перекрещивающиеся структуры начинаются и заканчиваются, очень сложно", – говорит астрофизик из Принстонского университета в Нью-Джерси Нета Бахколл.