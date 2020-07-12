Странные круги в космосе. Астрономы считают, что нашли новый тип космических объектов

Международная команда астрономов могла обнаружить небесный объект нового типа. Об этом сообщает Live Science.

Группа ученых опубликовала исследование, в котором говорится о неизвестных сферических объектах, которые получили название Odd Radio Circles (ORC). Они были обнаружены в данных предыдущих исследованиях проекта Evolutionary Map of the Universe обсерватории "Мерчисон" на западе Австралии. По словам ученых, в основном ORC имеют круглую форму.

Загадочные объекты в глубоком космосе можно обнаружить только с помощью радиотелескопов. В это же время, они абсолютно невидимы для рентгеновских, оптических и инфракрасных телескопов. Более того, объекты "не соответствуют ни одному из известных типов космических объектов", отмечают исследователи.

"Круговые элементы хорошо известны в радиоастрономических изображениях и обычно представляют сферический объект, такой как остаток сверхновой, планетарную туманность, околозвездную оболочку или лицевой диск, такой как протопланетный диск или звездообразующая галактика", – говорится в исследовании.

Для того, чтобы установить природу найденных объектов, команда проанализировала другие данные. Именно тогда ученые нашли четвертый сферический объект, замеченный в 2013 году радиотелескопом Giant MetreWave в Индии. Четыре ORC были также обнаружены в данных телескопов по всему миру, исключая возможность сбоя в каком-либо одном телескопе.

Ученые выдвинули несколько теорий, которые объясняют происхождение ORC. Исследование исключает остатки сверхновых и галактические планетарные туманности, так как они являются очень редкими явлениями. Несколько ORC были обнаружены на одном изображении, и ученые предполагают, что явление достаточно распространено.

"Если ORC являются остатками сверхновых (SNR), которые сильно на них похожи, то это означается, что количество SNR в галактике примерно в 50 раз больше принятой в настоящее время цифры, или же это новый класс SNR, который мы еще не встречали", – пишут ученые.

Команда подозревает, что ORC могут быть типом круговой сферической волны, которая появляется после таких событий, как слияние мощных нейтронных звезд.