В поисках гробницы Клеопатры. В Египте нашли мумии сподвижников древней царицы

Археологи обнаружили на территории древнеегипетского храма Тапосирис Магна две мумии высокопоставленных лиц времен Клеопатры. По мнению ученых, находка может приблизить поиски гробницы последней правительницы Древнего Египта. Об этом пишет The Guardian.

Обнаруженная погребальная камера на протяжении двух тысячелетий оставалась нетронутой. Это первая такая находка на территории Тапосирис Магна.

Расположение Тапосирис Магна в дельте Нила

Найденные мумии сильно пострадали из-за просочившийся внутрь гробницы воды, но изначально их саркофаги были покрыты сусальным золотом.

"Хотя сейчас мумии покрыты пылью от двухтысячелетнего нахождения под землей, в то время они были впечатляющими. Их покрытие сусальным золотом показывает, что они были важными членами общества", - рассказал египтолог Гленн Годенхо из Ливерпульского университета.

С помощью рентгена ученые установили, что в гробнице были захоронены мужчина и женщина. Согласно одной из версий, они были священнослужителями и могли лично контактировать с Клеопатрой.

По мнению ученых, находка мумий подтверждает, что на территории некрополя Тапосирис Магна хоронили высокопоставленных лиц времен Клеопатры и здесь может находится гробница самой царицы.

Клеопатра была последней правительницей Древнего Египта из династии Птолемеев. В историю она вошла прежде всего благодаря своим любовным связям с Цезарем и Антонием. После поражения последнего в гражданской войне в Древнем Риме Клеопатра покончила с собой. Гробница царицы до сих пор не найдена.

По одной из версий, она могла быть захоронена в своей столице Александрией, а по другой – на территории храма Тапосирис Магна в дельте Нила. Ранее на его территории обнаружили храм богини Исиды с монетами времен Клеопатры. Сама царица также считала себя живым воплощением богини.

Доктор Кэтлин Мартинес, которая 14 лет руководит раскопками в Тапосирис Магна уверена, что в скором времени гробница Клеопатры будет найдена, а недавнее открытие подтверждает, что археологи находятся на правильном пути.