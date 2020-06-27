Археологи составили карту покоящегося под землей древнеримского города Новые Фалерии, который находится в 50 км к северу от Рима. Применив инновационный подход, ученые не только получили четкое представление о погибшем поселении, но и сэкономили годы, которые ушли бы на раскопки

Ученые из Кембриджского и Гентского университетов составили карту древнеримского города Новые Фалерии, исчезнувшего с лица земли более 1 тыс. лет назад. Поселение покоится примерно в двух метрах под землёй, но для его исследования никаких раскопок проводить не пришлось. Вместо этого учёные использовали георадар, с помощью которого смогли рассмотреть подземное пространство на различных уровнях. Такая технология позволяет не только получить 3D-образ скрытых под землёй зданий, но и увидеть те, что возведены поверх других. Благодаря этому археологи, например, выяснили, что водопроводные трубы в Новых Фалериях устанавливались до постройки зданий, это указывает на то, что планировка города продумывалась тщательно и заранее.

Помимо этого исследователи идентифицировали ряд городских строений: бани, театр, рынок, дома с атриумами и храмы. Главной находкой стала некая общественная достопримечательность, располагавшаяся на севере города. Это сооружение с трёх сторон обрамляла крытая колоннада, а внутри находились стоящие напротив друг друга два здания с нишами для фонтанов или статуй. Учёные пока не выяснили, какое назначение было у этого места, но, судя по масштабу и планировке, оно было грандиозных размеров и играло заметную роль в жизни горожан.

1. Общественная достопримечательность 2. Магазины 3. Бани 4. Рынок 5. Храмы 6. Дома с атриумами 7. Театр (фото: Ghent University, University of Cambridge)

Новые Фалерии

Население: 3 тыс. человек

Площадь: 0,3 кв. км

Время существования: III век до н. э. — VI–VII век н. э.

Во времена своего расцвета Римская империя охватывала огромную территорию, по которой было разбросано множество городов. К I веку н. э. их насчитывалось около 2 тыс. В это число входили и Новые Фалерии. Город располагался примерно в 50 км от современной столицы Италии. Римляне основали его в 241 году до н. э., после победы над местным племенем фалисков и разрушения их города Старые Фалерии. Поселение было огорожено стеной, по площади примерно в три раза уступало знаменитым Помпеям. В раннем Средневековье Новые Фалерии забросили по неизвестным причинам, а некоторые здания даже разобрали на стройматериалы.

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Храм В Новых Фалериях обнаружили два храма: один поменьше — в южной части города, а другой покрупнее — в западной. Более крупный занимал площадь порядка 7,2 тыс. кв. м, то есть был сопоставим с Собором Святого Павла в Лондоне (фото: Ghent University, University of Cambridge)

Театр. Судя по карте Новых Фалерий, театр был одним из крупнейших сооружений города (фото: Ghent University, University of Cambridge)

Общественная достопримечательность. Учёные пока не знают, для чего служило это сооружение, но оно было крупным. С трёх сторон его окружала крытая колоннада длиной 90 м и шириной 40 м (фото: Ghent University, University of Cambridge)

Карта, составленная на основе исследований бельгийских и британских учёных, предварительная. Археологи собрали огромное количество данных, которые ещё предстоит проанализировать. И всё же благодаря георадару учёные сэкономили многие годы, необходимые для традиционных раскопок.

Потерянные в веках

Постапокалиптические фильмы часто рисуют перед нами картины погибших мегаполисов, где знаменитые памятники архитектуры лежат в руинах, а дома населены лишь сквозняками и пылью. Это кажется мрачной фантазией, но в мире хватает городов, жители которых вряд ли думали, что через сотни лет их поселения будут погребены под землёй, а названия забыты. Археологи нередко находят такие поселения. Только за последние пару лет они вернули на свет несколько потерянных городов, рассказывающих свои истории померкшего величия

Древнеизраильский Нью-Йорк

Несколько лет назад в Израиле, в 57 км от Тель-Авива, собрались строить новую дорогу, но когда стали готовить почву, наткнулись на неожиданную находку. На месте строительства обнаружили крупный древний город. По оценке археологов, он существовал примерно 5 тыс. лет назад, в нём проживало около 6 тыс. человек. В раннем Бронзовом веке он мог считаться мегаполисом. Учёные окрестили его Нью-Йорком своего времени. По их мнению, жители города занимались сельским хозяйством и торговлей, а само поселение, вероятно, развивалось по плану, а не стихийно. Примечательно, что «древнеизраильский Нью-Йорк» был не первым поселением на том месте. Под его руинами учёные нашли останки ещё более древнего города, существовавшего 7 тыс. лет назад.

Люксембург в джунглях

Не все заброшенные поселения оканчивают свою жизнь под землёй. Порой они успешно прячутся в густых джунглях. Например, в Гватемале. Здесь в густых зарослях затерялось более 60 тыс. сооружений индейцев майя. Учёные обнаружили их с воздуха, просканировав джунгли при помощи лидара (оптического локатора). Строения индейцев раскинулись на территории 2,1 тыс. кв. км. Это немногим меньше площади Люксембурга, так что речь идёт не об одном городе. Скорее всего, в лесах Гватемалы затерялась целая система поселений, которые были соединены дорогами, а в некоторых случаях — обнесены стенами. Здесь были дома, дворцы, ритуальные сооружения и пирамида, возведённые индейцами майя ориентировочно в 650–800 годах н. э. Открытие заставило учёных по-новому оценить масштабы развития цивилизации. Если ранее считалось, что популяция майя составляла около 5 млн человек, то новые находки в Гватемале дают основания полагать, что на самом деле она была в два-три раза больше.

Новая Троя

Когда Генрих Шлиман обнаружил руины легендарной Трои, это стало одним из главных археологических событий всех времён. Но пару лет назад учёные совершили очередное громкое открытие, продолжающее историю воспетого Гомером города. Неподалёку от греческой деревни Хилиомоди археологи обнаружили затерянный город Тенею. Возможно, это название не так известно, как Троя, но, по легенде, именно Тенея стала прибежищем троянцев, после того как их город пал. Считается, что поселение основал сам царь Агамемнон — один из главных виновников гибели Трои. Он построил поселение для привезённых пленников. До недавнего времени учёные имели представление, где находился город, но у них не было доказательств. Они отыскались в 2018-м, когда вблизи Хилиомоди нашли останки стен, домов и мраморных полов. Считается, что Тенея была преуспевающим городом, поскольку находилась на важных торговых маршрутах, но в итоге всё же оказалась покинутой. Точных причин гибели Тенеи учёные не знают. Возможно, вина лежит на Аларихе, вожде вестготов, который вторгся в Грецию в конце IV века н. э. Он мог разграбить Тенею, после чего город пришёл в упадок.