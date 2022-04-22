Погребальная ладья. В Норвегии на глубине 9 м нашли корабль викингов с захоронением

Как отмечают ученые, захоронение еще не раскопали, и какие сокровища находится внутри, до сих пор неизвестно.

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В ходе недавних раскопок, археолог Яни Каушевич из Норвежского научного-исследовательского института культурного наследия обнаружил корабль викингов, который использовали в качестве погребального места, пишет Mirror.

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"Для нас это было невероятно захватывающее открытие, а присутствие корабля длиной 9 м говорит о том, что похороненный относился к высокопоставленным лицам", — рассказал Яни Каушевич.

В те времена лодки были дорогой вещью. Так что, кто бы там ни был похоронен, вероятно, это был какой-то важный человек, и викинги хотели показать это, устроив богатые похороны. Они часто проводили похороны в лодке для людей с высоким статусом.

[ + – ] Что будет с лодкой пока неясно

Потерянная ладья

Останки потерянного корабля обнаружили во время исследования предполагаемого маршрута новой автомагистрали E39 в западной Норвегии. Для этого команда использовала подземный радар. С помощью георадара они также обнаружили и другие более мелкие курганы вблизи Эйеслетты.

Хотя захоронения в лодках не являются редкостью в истории викингов, однако эта ладья была намного больше обычных. Она могла вместить в себе 6 человек.

"Найти такую находку далеко не просто, так же как и увидеть, как использование георадара предоставляет возможность исследовать и документировать историю культуры с помощью новых и захватывающих методов", — заявили специалисты.

[ + – ] Хотя захоронения в лодках не являются редкостью в истории викингов, однако эта ладья была намного больше обычных. Она могла вместить в себе 6 человек

Эйеслетта и прилегающий к ней муниципалитет Квинесдаль уже были известны как места захоронений, но это первый случай, когда там была найдена могила в лодке. Более того, захоронение еще не раскопали, и какие сокровища находятся внутри, до сих пор неизвестно.

"Что будет с лодкой пока неясно. Если строительство дороги пройдет, она будет раскопана, но если они выберут другой маршрут, то захоронения, скорее всего, просто не будут трогать", — добавил Каушевич.

Как подчеркнули исследователи, захоронения в лодках представляют собой одни из самых богато оборудованных гробниц викингов.

Напомним, что ранее ученые выяснили когда именно викинги открыли Америку. Исследователям помогла в определении даты древняя солнечная буря, которая достигла Земли за 29 лет до открытия Америки викингами.