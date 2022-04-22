Похоронний човен. У Норвегії на глибині 9 м знайшли корабель вікінгів із похованням

Як зазначають учені, поховання ще не розкопали, і які скарби перебувають усередині, досі невідомо.

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У ході недавніх розкопок археолог Яні Каушевич із Норвезького науково-дослідного інституту культурної спадщини виявив корабель вікінгів, який використовували як похоронне місце, пише Mirror.

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"Для нас це було неймовірно захопливе відкриття, а присутність корабля завдовжки 9 м говорить про те, що похований відносився до високопосадовців", — розповів Яні Каушевич.

На той час човни були дорогою річчю. Отже, хто б там не був похований, мабуть, це була якась важлива людина, і вікінги хотіли показати це, влаштувавши багатий похорон. Вони часто проводили похорон у човні для людей із високим статусом.

[ + – ] Що буде з човном, поки неясно

Втрачений човен

Рештки втраченого корабля знайшли під час дослідження можливого маршруту нової автомагістралі E39 у західній Норвегії. Для цього команда використала підземний радар. За допомогою георадара вони також виявили й інші дрібніші кургани поблизу Ейєслетти.

Хоча поховання в човнах не є рідкістю в історії вікінгів, проте цей корабель був набагато більшим за звичайні. Він міг умістити в собі 6 людей.

"Виявити таку знахідку далеко не просто, так само як і побачити, як використання георадара надає можливість досліджувати та документувати історію культури за допомогою нових і захопливих методів", — заявили фахівці.

[ + – ] Хоча поховання в човнах не є рідкістю в історії вікінгів, проте цей корабель був набагато більшим за звичайні. Він міг умістити в собі 6 людей

Ейєслетта та прилеглий до неї муніципалітет Квінесдаль уже були відомі як місця поховань, але це перший випадок, коли там знайшли могилу в човні. Крім того, поховання ще не розкопали, і які скарби є всередині, досі невідомо.

"Що буде з човном, поки що неясно. Якщо будівництво дороги відбудеться, вона буде розкопана, але якщо вони оберуть інший маршрут, то поховання, швидше за все, просто не чіпатимуть", — додав Каушевич.

Як підкреслили дослідники, поховання в човнах є одним із найбагатше обладнаних гробниць вікінгів.

Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували, коли саме вікінги відкрили Америку. Дослідникам допомогла у визначенні дати стародавня сонячна буря, яка досягла Землі за 29 років до відкриття Америки вікінгами.