Британские археологи нашли развалины самого первого стационарного театра в Лондоне. Он назывался "Красный лев" и был предшественником знаменитого "Глобуса", пишет The Guardian.

Это было первое здание, специально возведенное в Лондоне в 1567 году для театральных постановок. До этого спектакли давали, как правило, на постоялых дворах или в поле на передвижной сцене.

Местоположение театра было предметом научных споров долгие годы. В итоге развалины были раскопаны в лондонском районе Уайтчепел.

"Признаюсь, это не то, что я ожидал, когда отправился на раскопки в Уайтчепел. Это одно из самых необычных мест раскопок, где я работал. Мы начинали искать бревна, а затем раскопали всю конструкцию. Это было очень захватывающе", – сказал ведущий археолог Стивен Уайт.

Сцена театра представляла собой прямоугольную деревянную конструкцию размерами 12,3 на 9,1 метра и высотой 1,5 метра. Вокруг нее размещались деревянные галереи.

"Спустя почти пять столетий "Красный лев", который ознаменовал рассвет елизаветинского театра, наконец-то найден. Теперь мы можем расширить наше понимание этого удивительного исторического периода", – отметил Уайт.

Археологи выяснили, что здание театра было частью комплекса, в который входила гостиница Red Lion. Также археологи обнаружили помещения для труппы и большой винный погреб.

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