Древние европейцы и неандертальцы жили бок о бок в течении восьми тысяч лет

Во время раскопок в болгарской пещере Бачо Киро ученые Института Макса Планка в Германии, нашли подтверждения того, что Homo sapiens или кроманьонцы, поселившиеся на территории современной Европы, долгое время сосуществовали вместе с неандертальцами. Об этом пишет Nature.

В пещере были найдены человеческие кости, примитивные орудия труда из камней и украшения из зубов животных. Им около 45 тысяч лет. Сейчас это самое раннее свидетельство того, когда кроманьонцы начали расселяться по Европе.

Место раскопок в пещере Бачо Киро

И также это свидетельствует о том, что в течении 8 тысяч лет предки современных людей и неандертальцы сосуществовали параллельно.

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"Теперь мы видим, что между появлением первых современных людей в Восточной Европе, и вымиранием последнего неандертальца на континенте прошло около восьми тысяч лет, - рассказал Жан-Жак Хаблин из Института Макса Планка. - Восемь тысяч лет - это много. Достаточно для взаимодействий между этими двумя группами с точки зрения биологии, а также с точки зрения культурного переноса от одной группы к другой".

Орудия труда и украшения из зубов животных

Исследования показали, что Homo sapiens, как и неандертальцы, охотились на бизонов и оленей, а зубы животных превращали в украшения. В пещере Бачо Киро были найдены зубы медведя с просверленными дырками, чтобы носить их на шнурке.

Вход в пещеру Бачо Киро/Все фото: Nature

Ранее самыми давними останками человека, найденными в Европе, считались те, что были найдены в румынской пещере Оасе – им 41 тысяча лет.

Пещера Бачо Киро была открыта в 1970 году. Часть ее доступна для туристов, но в остальных переходах и подземных залах ведутся раскопки. Все найденное только недавно начали исследовать с помощью современных технологий.

Как ранее писал Фокус:

Оказалось, что Homo erectus появились 2 миллиона лет назад. То есть, по меньшей мере, на 200 тысяч лет раньше, чем считалось раньше. Совершить это открытие исследователям помог череп нашего далекого предка. Он был собран по частям более чем из 150 фрагментов, найденных в 40 км к северу от Йоханнесбурга (ЮАР). Предполагается, что он принадлежал Homo erectus возрастом 2-3 года.