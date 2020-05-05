Рядом с Грушковцами сохранились остатки укреплений Киевской Руси

Винницкий областной краеведческий музей получил острие копья X-XII века, которым житель села Грушковцы колол свиней.

Об этом сообщили на странице музея в соцсети Facebook.

"Предмет в 2019 году передал в музей житель с. Грушковцы Калиновского района. Это – острие копья, которое было случайно найдено жителями села. Такой тип вооружения характерный для конца Х-ХII веков. Но в начале XXI века ему снова пришлось выпить крови. Предмет сохранился в прекрасном состоянии, что к нему приварили стержень с резьбой, сделали рукоятку и начали использовать для убоя свиней", – сказано в сообщении.

Рядом с Грушковцами сохранились остатки укреплений древнерусского времени.

"Древнее городище было открыто в середине ХХ веке доцентом Винницкого пединститута к. П. Н. Павлом Хавлюком. По данным исследований, оно построено славянами в X-XI веках и использовалось к периоду позднего Средневековья", – рассказали в музее.

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