Винничанин нашел копье времен Киевской Руси и колол им свиней
2020-05-05 17:22:00
Рядом с Грушковцами сохранились остатки укреплений Киевской Руси
Винницкий областной краеведческий музей получил острие копья X-XII века, которым житель села Грушковцы колол свиней.
Об этом сообщили на странице музея в соцсети Facebook.
"Предмет в 2019 году передал в музей житель с. Грушковцы Калиновского района. Это – острие копья, которое было случайно найдено жителями села. Такой тип вооружения характерный для конца Х-ХII веков. Но в начале XXI века ему снова пришлось выпить крови. Предмет сохранился в прекрасном состоянии, что к нему приварили стержень с резьбой, сделали рукоятку и начали использовать для убоя свиней", – сказано в сообщении.
Рядом с Грушковцами сохранились остатки укреплений древнерусского времени.
"Древнее городище было открыто в середине ХХ веке доцентом Винницкого пединститута к. П. Н. Павлом Хавлюком. По данным исследований, оно построено славянами в X-XI веках и использовалось к периоду позднего Средневековья", – рассказали в музее.
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