Повезло, так повезло. Ученые нашли первого в истории человека, убитого метеоритом

Исследователи считают, что инцидент произошел на востоке Ирака в 1888 году

Исследователи впервые нашли заслуживающие доверия записи о том, что упавший на Землю метеорит убил человека. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на научный журнал Meteoritics & Planetary Science.

Согласно документам, найденным в Главном управлении государственных архивов при Президенте Турецкой Республики, 22 августа 1888 года метеорит убил человека и парализовал еще одного. Инцидент произошел на территории теперешнего города Сулемани на востоке Ирака.

По словам исследователей, найденные документы являются первым в мире доказательством смерти от удара метеорита.

Ученые считают, что до 17 метеоритов могут ежедневно падать на поверхность Земли. Несмотря на это, в исторических записях почти нет достоверных сообщений о людях, убитых космическими объектами.

Даже массивный челябинский метеорит в 2013 году, взорвавшийся в атмосфере и обрушивший на Землю обломки весом до 654 кг, никого не убил. Все сообщения о травмах в результате инцидента были связаны с воздействием ударной волны, а не падением самого метеорита.

Единственный подтвержденный случай был зафиксирован в 1954 году, когда метеорит Сулакога проломил крышу дома в США и травмировал бедро Энн Ходжес. Женщина благополучно оправилась после травмы, а ученые подтвердили внеземное происхождение камня.

В случаем с падением метеорита в 1888 году, ученым удалось найти три отдельных документа, описывающих произошедшее. Они были лишь недавно занесены в цифровой архив и написаны на трудном для перевода османско-турецком языке.

Найденные документы являются письмами от местных властей к правительству, в которых сообщается о происшествии. В них говорится, что 10 августа по юлианскому календарю (22 августа по григорианскому календарю) около 20:30 по местному времени в небе появился большой огненный шар.

После этого, на землю "как дождь" начали падать метеориты в течение примерно 10 минут. Большинство космических осколков упали на небольшую деревню, в результате чего один человек погиб, а второй был ранен и парализован. Также сообщалось о повреждении посевов, что согласуется с ударной волной метеорита.

Невозможно выяснить точную скорость падения метеорита и его размер. Но основываясь на расположении деревни, ученые предполагают, что метеорит пришел с юго-востока, прежде чем обрушиться на поселение в Сулемани.

"Это первое в истории сообщение о том, что в результате удара метеорита погиб человек, что подтверждают три рукописи, в которых подробно описывается событие. Из-за того, что документы были взяты из официальных правительственных источников и написаны местными властями, у нас нет никаких сомнений в их подлинности", – говорится в исследовании.

Команда продолжает искать дополнительную информацию о событии в архивах. Ученые предполагают, что в документах может найтись ответ от султана местным властям.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые датировали древнейший в мире кратер от метеорита. Кратер находится на западе Австралии.

Также ученые впервые нашли внеземной белок в метеорите. Белок был обнаружен в метеорите Acfer 086, упавшем в Алжире.