Британские археологи нашли 12 затонувших кораблей с сокровищами на дне Средиземного моря

На дне Средиземного моря покоится груз китайского фарфора, индийский перец и итальянские кувшины

Экспедиция британских археологов Enigma Shipwreck (ESP) хвастается уникальными находками. На дне Средиземного моря они нашли 12 затонувших кораблей с ценным грузом. Они, скорей всего плыли из Китая в Персию, Красное море и Восточное Средиземноморье. Об этом пишет Daily Mail.

Среди находок – торговое судно XVII века, чьи трюмы были заполнены китайским фарфором, индийским перцем (чрезвычайно ценной пряностью в то время) и медными итальянскими кувшинами и кофейниками, курительными трубками. Самое древнее судно предварительно датируется 300 годом до н. э. Оно перевозило зерно и греческое вино в амфорах. Археологи рассказывают, что "найти все эти сокровища, это было, как открыть новую планету. Настоящая капсула времени, скрытая на дне моря", - сообщил Шон Кингсли, один из членов археологической экспедиции.

Фарфор датируется эпохой Мин, его везли, скорей всего из китайского порта Цзиндэчжэнь в Европу.

Чаши для чая эпохи Мин

Интересно, но китайские чаши для чая в Османской империи использовались для кофе, и были весьма популярны в кафе, куда люди приходили выкурить трубку под чашку с этим напитком. "Их было невероятно тяжело найти, но теперь мы видим, что весь фарфор прекрасно сохранился", - рассказал Шон Кингсли.

Меч, остатки щита и глиняные кувшины

Итальянский кувшин

Затонувшие корабли показывают неизвестный ранее торговый путь, который связывал Китай с Персией, Красным морем и Средиземноморьем. Товары доставлялись по суше в Каир, переправлялись по Нилу в Александрию, а далее распределялись по торговым кораблям и иным маршрутам.

Амфоры и кувшины возле якоря

Греческие амфоры

Английские глиняные кувшины и фаянсовые тарелки

Для исследования морского дна археологи использовали роботов, а частности подводный пылесос, которым расчищали песок и грязь с участков морского дна. Только два часа ушло, на то чтобы спустить его на морское дно. Но дело того стоило. Теперь, когда точное местоположение артефактов понятно, археологи могут спускаться и поднимать сокровища на поверхность.

Все найденные сокровища они собираются передать в музей, чтобы их мог увидеть каждый желающий.

Как ранее писал Фокус:

В Норвегии тающие ледники открывают артефакты, которые были выброшены, или потеряны викингами, путешествующими через перевал Лендбрин более полутора тысяч лет назад. Перевал активно использовался торговцами и путешественниками в 300 году до н.э., в Средневековье поток странников иссяк. Причиной стала эпидемия чумы и климатические изменения, а когда все пришло в относительную норму – перевал был забыт.