Старше, чем мы думали. Найден древнейший череп человека прямоходящего

Возраст останков человека прямоходящего, найденных в ЮАР, ученые оценили в 2 миллиона лет

Наши знания о глубоком прошлом Земли постоянно пополняются. На днях ученые рассказали о том, что Антарктида некогда была зеленым континентом, а теперь уточнили сроки появления человека прямоходящего. Оказалось, что Homo erectus появились 2 миллиона лет назад. То есть, по меньшей мере, на 200 тысяч лет раньше, чем считалось раньше. Об этом сообщает The Guardian.

Совершить это открытие исследователям помог череп нашего далекого предка. Он был собран по частям более чем из 150 фрагментов, найденных в 40 км к северу от Йоханнесбурга (ЮАР). Предполагается, что он принадлежал Homo erectus возрастом 2-3 года.

По словам профессора Энди Херриса из Университета Ла Троба, собиравшего череп по кусочкам, новые знания о Homo erectus чрезвычайно важны. Ведь несмотря на многочисленные споры в сфере археологии и эволюции человека, ученые сходятся в одном: "Это начало нас самих, начало нашего рода".

Первый фрагмент черепа был найден еще в 2007-м году, но тогда исследователи не осознали, какую находку совершили. Затем, в 2015-м, группа Херриса нашла новые части. Сперва ученые подумали, что череп принадлежал бабуину, но позднее, когда поняли, что это не так, приступили к восстановлению черепа. Это заняло 5 лет.

Эти останки позволили не только уточнить сроки появления Homo erectus. Они также показали, что наш прямой предок делил африканскую землю с парантропами и австралопитеками, также сыгравшими свою роль в эволюции человека.

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