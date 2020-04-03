В Австралии найдена пара доисторических мух, застывших в янтаре во время спаривания

Ученые не редко находят насекомых, запертых в янтаре миллионы лет. Порой такие находки даже попадают на аукционы, где их может купить любой состоятельный коллекционер. Однако на сей раз исследователям попалось нечто необычное. Они нашли пару мух, которая угодила в янтарную ловушку аккурат в процессе спаривания. Об этом пишет CNET.

"В нашем деле янтарь считается святым Граалем, поскольку организмы, сохраненные в нем, выглядят как застывшая анимация в идеальном трехмерном пространстве, они выглядят так, будто умерли только вчера, - говорит палеонтолог из Университета Монаша (Австралия) Джеффри Стилвелл. – Но на самом деле им миллионы лет, и они обеспечивают нас колоссальным количеством данных о древних земных экосистемах".

Парочка мух считается старейшим образцом запертых в янтаре ископаемых в Австралии, где и были найдены насекомые. Помимо этого, палеонтологи обнаружили пару разновидностей мхов, несколько пауков, мокрецов (мелкие двукрылые насекомые) и другие ископаемые. Все они были заперты в янтаре. Предполагается, что возраст этих находок составляет 40-50 миллионов лет.

Так что динозавров эти насекомые из янтаря застать не успели. К слову, даже в противном случае такая находка не сделала бы нас ближе к возвращению доисторических гигантов, как утверждает научная фантастика. Дело в том, что в янтаре сохраняется лишь внешняя оболочка, но не столь важная ДНК.

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