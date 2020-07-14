Кресты, клыки и пистолет. На аукционе в Великобритании продают антикварный набор охотника на вампиров

В Великобритании на аукцион выставили старинный набор для убийства вампиров. Набор представляет из себя деревянную шкатулку со всеми "необходимыми инструментами", включая Библию 19-го века, распятие и пистолет. Об этом сообщает LiveScience.

По оценкам аукционистов из Hansons Auctioneers в Дербишире, набор для убийства вампиров оценивается в сумму от 2500 до 3700 долларов.

Внутренняя часть крышки шкатулки покрыта малиновым шелком, украшена овальной росписью из эмали, на которой изображено воскресение Христа. Рядом с ней размещена фигурка из слоновой кости, похожая на волка в плаще и четками в лапах.

Внутри шкатулки находится восемь отсеков, в которых хранится Библия 1842 года, нож с серебренным лезвием, карманный пистолет, плоскогубцы, распятие и четки. Также имеется флакон с металлической крышкой, содержимое которой неизвестно. Вместе с ним есть и флакон с клыками акулы.

Вампиры часто встречаются в древнем фольклоре и быте. Например, около 1 тыс. лет назад в Европе некоторых покойников, подозреваемых в вампиризме, хоронили с такими мерами предосторожности, как камни во рту или проткнутыми железными прутьями.

В прошлом, для людей, веривших в существования таких существ, "задача убить вампира была чрезвычайно серьезной, и исторические свидетельства говорят о необходимости определенных методов и инструментов", отмечает владелец аукциона Чарльз Хэнсон.

Правда, возраст и происхождение набора для убийства вампиров остаются неизвестными. Его нынешний владелец купил шкатулку на ярмарке антиквариата в Ноттингемшире.

"Мне понравился внешний вид готической шкатулки, и когда я ее открыл, то понял, что просто должен ее купить", – рассказал владелец шкатулки.