С высоты МКС. NASA показало комету Neowise, пролетающую над Землей

На основе снимков космонавтов NASA было создано видео кометы Neowise, пролетающей над Землей. Ее запечатлели с высоты МКС. Об этом сообщает Business Insider.

Комета была cнята, когда МКС пролетала над Ближним Востоком. На видео видно, как комета Neowise поднялась над предрассветным горизонтом и также быстро исчезла в слепящем солнечном свете.

"Прямо перед тем, как взошло солнце, эта комета стала видимой в течение короткого периода. Это было просто потрясающее зрелище", – говорит космонавт NASA Роберт Бенкен, фотографировавший комету.

Бенкен и его коллеги сделали сотни фотографий кометы, после чего британский художник-график Шон Доран, который обрабатывает фото NASA, сделал из них захватывающий видеоролик.

Доран выложил на своем канале YouTube видео в сверхвысоком разрешении 4К. Для ролика были использованы 550 фотографий, сделанных за 7 минут. Обычно такое видео заняло бы всего 18 секунд, поэтому художнику пришлось интерполировать изображения, чтобы заполнить кадры, сгладить последовательность и создать плавное воспроизведение.

В результате зритель получает представление о том, как комета видна астронавтам на МКС.

Ожидается, что ближе всего комета подойдет к Земле 23 июля, когда она будет находиться на расстоянии более 100 млн км. Астрономы ожидают, что Neowise будет видна каждую ночью до начала августа.

По словам ученых, лучшее время для наблюдения за кометой – предрассветные часы. Но со вторника по воскресенье за кометой будет лучше наблюдать вечером, примерно спустя 80 минут после захода солнца.

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