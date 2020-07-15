В Польше нашли массовое захоронение летчиков Люфтваффе

Восемнадцать десантников были похоронены в одной могиле и лежали бок о бок. Об этом пишет Daily Mail.

Во время раскопок военные археологи обнаружили рядом со скелетами множество личных вещей – остатки формы и обуви, пистолеты, кортики, жетоны и награды.

Испанский орден

В частности был найден испанский орден, которым награждали немецких солдат во время военного переворота 1936 года, возглавляемом генералом Франко. Также было найдено несколько предметов со свастикой.

Фляжка, кортики и каска

Остатки фляги

Военный аэродром у деревни Козлице был построен незадолго до начала Второй мировой войны и использовался как секретная учебная база для летчиков Люфтваффе. Советские войска заняли его в 1945 году.

Свастика на вилке

Томаш Чабанский, глава археологической экспедиции, заявил, что рядом с телами были обнаружены три идентификационных жетона. А братская могила с 18 останками не единственная найденная в этом районе. В 2018 году тут был целый ров, в котором было похоронено более двух тысяч немецких солдат.

"Здесь много чего было. Мы находили много отдельных захоронений в этом районе", - отметил Чабанский.

Напомним, месяцем ранее в Польше, во время строительства трассы S19, которая должна связать страну с прочей Европой от Греции и до Литвы, было сделано неожиданное открытие. Строители нашли кладбище, датируемое XVI веком. Большинство захоронений на старинном погосте оказались детскими.