Древний дворец ацтеков найден во время ремонта дома в центре Мехико

В центре столицы Мексики, на площади Конституции, был найден древний дворец ацтеков во время ремонтных работ одного из зданий. Об этом сообщает ВВС.

Во время ремонтных работ рабочие обнаружили пол из базальтовых плит. Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) предполагают, что плиты были частью открытого пространства во дворце ацтекского правителя Аксаякатля.

После падения империи ацтеков, дворец использовался испанским конкистадором Эрнаном Кортесом. На месте раскопок были найдены доказательства, что конкистадор использовал материалы из дворца Аксаякатля для постройки собственного дома. Дворец, как и другие священный ацтекские здания, был разрушен испанскими конкистадорами.

По словам археологов, Аксаякатля правил между 1469 и 1481 годами и приходился отцом Монтесуме – последнему императору ацтеков из династии Акамапичтли.

"Под полом дома Кортеса, на глубине более трех метров, были обнаружены остатки другого пола из базальтовых плит, но с доиспанских времен. Учитывая его характеристики, специалисты пришли к выводу, что они были частью открытого пространства в бывшем дворце Аксаякатля, возможно, во внутреннем дворе", – говорят археологи.

Кортес прибыл в нынешнюю Мексику в 1518 году в качестве командира миссии по исследованию региона. Он и его люди осадили столицу ацтеков Теночтитлан в 1521 году. Когда город сдался, испанские колонизаторы разрушили его.

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