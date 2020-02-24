Ученые открыли саркофаг мифического основателя Рима, рожденного от бога Марса

Древние римляне считали, что в гробнице покоятся останки Ромула

Ученые открыли гробницу, которая почиталась древними римлянами, как место упокоение одного из основателей Рима Ромула. Об этом сообщает Live Science.

По мнению археологов, подземная гробница и храм, построенный вокруг нее, датируются 6 веком до нашей эры. Так, древние римляне считали, что в гробнице покоились останки основателя Рима. Но недавно открытый саркофаг, который обнаружили ученые, оказался абсолютно пуст.

В подземном святилище находится алтарь, посвященный Ромулу, рассказывает директор Археологического парка Колизей Альфонсина Руссо. Вход в гробницу спрятан на северо-западе Форума, под зданием Сената. Сама же гробница была расположена под местом, где когда-то был Комициум – место народного собрания на Римском Форуме, где проводились голосования на общественных собраниях.

Саркофаг Ромула. Фото: Parco Colosseo

Гробница также расположена рядом с древней святыней, вымощенной черным мрамором, обозначающее место, где членами Сената был убит Ромул.

По словам ученых, подземное святилище "расположено в очень символическом месте для политической жизни Рима".

Вход в гробницу Ромула. Фото: Parco Colosseo

Руссо отмечает, что длина саркофага, найденного пустым, составляет 1,4 метра, он был сделан из легкого вулканического камня, добытого на Капитолийском холме рядом с Форумом.

Гробница под ступенями Курии была найдена еще в начале 20-го века. Недавно подземный участок был обследован с помощью 3D-лазерного сканирования. Раскопки возобновятся в конце апреля, когда археологи намерены исследовать большую часть захороненного участка.

Ромул якобы был легендарным основателем Рима, который жил в 8 веке до нашей эры, но большинство историков считают, что Ромул является всего лишь мифом и никогда не существовал на самом деле.

Согласно легенде, Ромул и его брат-близнец Рем принадлежали к роду царей Альба-Лонги и были детьми весталки Реи Сильвии и бога Марса. Родились в результате тайной и противозаконной связи, были брошены на берегу реки, где их выкормила волчица.

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