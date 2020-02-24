Ученые открыли саркофаг мифического основателя Рима, рожденного от бога Марса
2020-02-24 17:55:00
Древние римляне считали, что в гробнице покоятся останки Ромула
Ученые открыли гробницу, которая почиталась древними римлянами, как место упокоение одного из основателей Рима Ромула. Об этом сообщает Live Science.
По мнению археологов, подземная гробница и храм, построенный вокруг нее, датируются 6 веком до нашей эры. Так, древние римляне считали, что в гробнице покоились останки основателя Рима. Но недавно открытый саркофаг, который обнаружили ученые, оказался абсолютно пуст.
В подземном святилище находится алтарь, посвященный Ромулу, рассказывает директор Археологического парка Колизей Альфонсина Руссо. Вход в гробницу спрятан на северо-западе Форума, под зданием Сената. Сама же гробница была расположена под местом, где когда-то был Комициум – место народного собрания на Римском Форуме, где проводились голосования на общественных собраниях.
Саркофаг Ромула. Фото: Parco Colosseo
Гробница также расположена рядом с древней святыней, вымощенной черным мрамором, обозначающее место, где членами Сената был убит Ромул.
По словам ученых, подземное святилище "расположено в очень символическом месте для политической жизни Рима".
Вход в гробницу Ромула. Фото: Parco Colosseo
Руссо отмечает, что длина саркофага, найденного пустым, составляет 1,4 метра, он был сделан из легкого вулканического камня, добытого на Капитолийском холме рядом с Форумом.
Гробница под ступенями Курии была найдена еще в начале 20-го века. Недавно подземный участок был обследован с помощью 3D-лазерного сканирования. Раскопки возобновятся в конце апреля, когда археологи намерены исследовать большую часть захороненного участка.
Ромул якобы был легендарным основателем Рима, который жил в 8 веке до нашей эры, но большинство историков считают, что Ромул является всего лишь мифом и никогда не существовал на самом деле.
Согласно легенде, Ромул и его брат-близнец Рем принадлежали к роду царей Альба-Лонги и были детьми весталки Реи Сильвии и бога Марса. Родились в результате тайной и противозаконной связи, были брошены на берегу реки, где их выкормила волчица.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Британии нашли древнеримское кладбище. На кладбище найдены тела женщин, мужчин и детей. Каждое захоронение представляет из себя своеобразный каменный саркофаг, закопанный в землю.
- А возле ресторана в центре Лиссабона нашли древнеримский некрополь. На кладбище нашли десятки хорошо сохранившихся скелетов, а также керамическую посуду и монеты.