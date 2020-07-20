Ученые представили новую теорию о том, как вода попала на Землю

Ученые из Японии предложили новую теорию о том, как вода могла появиться на Земле. Исследователи считают, что вода и нефть могут образовываться внутри облаков органического вещества, который дрейфуют в космосе. Об этом сообщает New Atlas.

Главная гипотеза образования воды на Земле была связана с астероидами и кометами, которые падали на планету и таким образом доставляли воду. Ледяные космические объекты приходили из холодных окраин солнечной системы, так называемой "снежной линии", где становится достаточно холодно для образования льда. Затем объекты сталкивались с ранней Землей, которая таким образом накапливала воду в течение миллионов лет.

Но с этой теорией была серьезная проблема. У образцов с комет и воды с Земли оказалось совершенно разное соотношение изотопов.

В новом же исследовании ученых из Университета Хоккайдо была проверена другая гипотеза. Команда решила проверить, может ли источником воды на Земле быть органическое вещество. Этот материал дрейфует в молекулярных облаках и был ключевым компонентом туманности, в которой родилась солнечная система.

Чтобы проверить идею, команда создала смоделированную версию органического вещества, обнаруженного в межзвездных молекулярных облаках. Такой аналог представляет из себя ледяную смесь, богатую окисью углерода, аммиаком и водой. Затем исследователи подвергли вещество воздействию, с которым оно могло бы столкнуться в на ранней Земле.

Ученые разогрели органическое вещество до 400°C, одновременно создавая на него огромное давление. Образец довольно хорошо держался при 100°C. Но уже на 200°C начал разделяться на воду и нефть. При 350°C вода пузырилась и собиралась в большие капли, а при 400°C появилась черная нефть, которая была схожа по химическому составу на сырьевую нефть, найденную на Земле.

"Наши результаты показывают, что межзвездное органическое вещество является потенциальным источником воды на Земле. Более того, абиотическое образование нефти, которое мы наблюдали, предполагает более обширные источники нефти на древней Земле, чем считалось ранее", – говорит автор исследования Акира Коучи.

Также существуют и другие пока не подтвержденные теории о том, как вода появилась на Земле. Например, некоторые ученые считают, что Земля обрела свои океаны в результате гигантского столкновения планет. Другие же полагают, что древняя Земля изначально обладала большим количеством воды.

"Будущий анализ органического вещества в образцах астероида Рюгу, которые представит японский аппарата Hayabusa2 в этом году, должен помочь нам больше понять происхождение воды на Земле", – подытожил Коучи.