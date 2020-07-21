Между звезд. Ученые рассказали, где человечеству искать неиссякаемые запасы воды и нефти

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По данным исследователей, при нагревании Солнцем это межзвездное органическое вещество могло стать причиной появления обильных запасов воды и нефти на Земле.

В частности, специалистам удалось получить аналог органического вещества, содержащегося в межзвездных молекулярных облаках. Для этого они облучили ультрафиолетом смесь из воды, угарного газа и аммиака, имитируя естественный процесс синтеза в условиях космоса.

После этого они нагревали смесь до температуры 24-400 градусов Цельсия в ячейке с алмазной наковальней, способной воспроизвести экстремально высокое давление.

В пределах ста градусов Цельсия образец был однородным, однако при повышении температуры до 200 градусов разделился на две фазы. При 350 градусах и выше наблюдалось образование крупных капель чистой воды. Наряду с водой образец выделял нефтяные соединения, которые похожи на те, которые содержатся в сырой нефти.

Таким образом, межзвездное вещество может быть источником воды на Земле, если оно находилось в пределах снеговой линии — границы в Солнечной системе, снаружи которой летучие вещества находятся в замерзшем состоянии. Кроме того, оно же могло способствовать возникновению больших запасов нефти в недрах планеты, не связанных с деятельностью живых организмов.

Напомним, группа ученых обнаружила в космосе четыре радиокруга, которые не соответствуют ни одному из известных типов космических объектов. Астрономы считают, что нашли новый тип космических объектов.