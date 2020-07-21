На Венере обнаружили 37 действующих вулканов

В рамках совместного исследования ученых из Соединенных Штатов и Швейцарии было доказано, что в недрах Венеры до сих пор происходят активные внутренние процессы и свидетельствуют об этом 37 действующих вулканов. Об этом пишет Nature Geoscience.

Уточняется, что на недавнюю внутреннюю активность планеты указывают кольцеобразные структуры, известные как "короны", образовавшиеся в момент, когда струи горячего материала из недр прорывались на поверхность.

По словам астрогеологов, долгое время считалось, что Венера полностью охладилась, геологическая активность в ее недрах была прекращена, а кора планеты окрепла до такой степени, что никакой теплый материал уже не может пробиться сквозь нее к поверхности.

"Новое исследование выявило на поверхности Венеры 37 корон, обладающих признаками свежих вулканических структур. Мы можем утверждать, что это не древние вулканы, а действующие, возможно, спящие в данный момент, но не мертвые", - рассказывает профессор геологии Лоран Монтези из университета Мэриленда.

Ученые полагают, что проведенное исследование существенным образом меняет представление о структуре Венеры и свидетельствует о том, что под поверхностью планеты все еще продолжается внутренняя динамика.

По словам команды, стоящей за исследованием, активные короны на Венере сгруппированы в нескольких местах, а не распределены равномерно по планете. Это говорит о том, что есть районы, где планета наиболее активна, чем в других.

Эти результаты могут помочь определить целевые области, где геологические инструменты могут быть размещены в будущих миссиях на Венеру. Речь идет о европейском аппарате EnVision, который планируется запустить на Венеру в 2032 году.