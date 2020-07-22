Ученые составили 3D-карту Вселенной, заполнив пробел в 11 млрд лет

Астрономы составили всеобъемлющую 3D-карту Вселенной на основании 20 лет исследований ночного неба, которая заполняет пробел в 11 млрд лет. Об этом сообщает New Atlas.

Исследовательский проект Sloan Digital Sky Survey (SDSS) собирает данные уже более 20 лет, и с каждым обновлением данных ученые получают все более и более подробны карты космоса. Недавно ученые объединили все полученные данные в одну огромную трехмерную карту, которая охватывает почти всю историю Вселенной. Астрономы подчеркивают, что карта заполнила огромный промежуток в истории Вселенной, который долго беспокоил экспертов.

"Мы достаточно хорошо знаем и древнюю историю вселенной, и недавнюю историю ее расширения, но в середине существовал серьезный разрыв, занимающий 11 млрд лет. В течение пяти лет мы работали над тем, чтобы восполнить этот пробел", – говорит ведущий исследователь проекта Кайл Доусон.

Новая карта использует данные из разных этапов съемки SDSS для составления карт объектов на разных расстояниях от Земли, поэтому они представляют разные периоды времени в истории вселенной. На этой карта Земля – лишь маленькая точка в самом центре, а разноцветные кольца представляют разные наборы данных, простирающиеся наружу на все большие расстояния в пространстве и времени.

Зеленая секция выделяет галактики, который ближе всего к Земле. Розовые и красные круги простираются на 6 млрд световых лет, а красные – это большие и старые галактики. За ними идут более молодые голубые галактики. Чтобы карта простиралась еще дальше, примерно до 11 млрд лет назад, были взяты данные от квазаров, ярких центров галактик с очень активными сверхмассивными черными дырами в центре.

Кроме этого, исследователи смогли использовать новую карту, чтобы измерить расширение Вселенной – значение, известное как постоянная Хаббла. Как ни странно, исследователи обнаружили, что текущее значение примерно на 10% ниже, чем когда оно рассчитывалось путем измерения расстояний до ближайших галактик.

Команда утверждает, что данные с карты очень точны и состоят из разных наборов данных, которые имеют одинаковые значения. По словам исследователей, именно поэтому существует несоответствие с постоянной Хабла, и эту загадку еще предстоит разгадать.

Исследование также показало, что расширение Вселенной ускорилось примерно 6 млрд лет назад. На данный момент известно, что расширение ускоряется, но пока никто не может назвать точного времени, когда это началось. В предыдущих работах ученые предполагали, что расширяться Вселенная начала около 4 млрд лет назад, но новые данные говорят, что все началось раньше. Астрономы предполагают, что "темная энергия" является той силой, которая ускоряет расширение.