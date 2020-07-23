Китай отправил свою первую ракету на Марс, чтобы искать марсианский лед

Шестиколесный робот Tianwen-1 или "Вопросы к небу" ("Questions to Heaven") сегодня утром был поднят с Земли китайской ракетой-носителем тяжелого класса "Чанчжэн-5".

Запуск произошел с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:40 по местному времени (в 7:40 по Киеву), передает ВВС.

На орбиту Красной планеты ракета прибудет в феврале 2021 года, а опустятся на поверхность в апреле. То есть марсокход Tianwen-1 приземлится не сразу - ракета-зонда будет летать над Марсом еще в течение двух-трех месяцев.

Это позволит инженерам оценить атмосферные условия на Марсе, прежде чем предпринимать опасные спуски. Такая же стратегия была успешно использована американской космическая программой "Викинг" в 1970-х годах.

Посадка запланирована в районе марсианской равнины Утопия в северном полушарии Марса, туда же приземлялись американцы. Кстати, китайский Марсоход по конструкции тоже очень похож на легендарные американские модели Spirit и Opportunity 2000-х годов. Он весит около 240 кг и питается от складных солнечных батарей.

Tianwen-1 очень напоминает марсоходы Spirit и Opportunity от 2000-х годов. Он марсоход оснащен видеокамерами, манипуляторами и всевозможными датчиками, которые помогут оценить минералогию местных горных пород, а в частности - искать любой водяной лед.

Всего за десять дней с земли на Марс отправляется сразу три миссии. Так, в понедельник Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустили на Марс свой спутник "Надежда". А через неделю NASA планирует отправить на Красную планету свой марсоход следующего поколения Perseverance.