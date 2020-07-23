Быстрый и ловкий как стриж. Ученые создали дрон, машущий крыльями подобно птицам

Международная группа ученых создала прототип дрона, вдохновившись полетом птиц. Изобретение может парить в воздухе, нестись стрелой, скользить и пикировать. Об этом сообщает New Atlas.

Пока дрон все еще находится на стадии разработки, но исследователи говорят, что их детище может быть использовано для разных целей из-за его универсальности. Изобретатели признаются, что при создании дрона вдохновлялись воздушными маневрами стрижей, которые являются одними из самых быстрых птиц в мире и известны своей невероятной акробатикой.

Получившийся дрон относится к разряду орнитоптеров – аппаратов, которые летают при помощи взмаха крыльев.

Новый орнитоптер весит всего 26 грамм и может выполнять задачи недоступные для квадрокоптеров. Например, устройство может зависать в воздухе, используя мало энергии, а также быстро останавливаться при движении на высоких скоростях.

"Существующие орнитоптеры до сих пор были слишком неэффективными и медленными. Но мы решили эти проблемы с помощью нашего прототипа с колеблющемся крылом, достигнув той же тяги, что создается винтом. Мы воспроизвели агрессивный режим полета птиц простым контролем хвоста", – рассказал аэрокосмический инженер в Университете Южной Австралии, профессор Джаван Чал.

Также изобретатели утверждают, что их орнитоптер безопаснее, чем стандартный квадрокоптер, лопасти которого вращаются слишком быстро и могут поранить.

Такие особенности делают его пригодным, например, для систем видеонаблюдения, но команда надеется улучшить дизайн аппарата, чтобы он мог выполнять и другие задачи. Например, возможность поднимать полезные нагрузки для опыления на фермах, отпугивание птиц в аэропортах или исследование лесов и дикой природы.