Орбитальные войны. США и Британия говорят, что Россия испытала "убийцу-спутников"

США и Великобритания обвинили Россию в испытании космического оружия, которое может быть использовано для нацеливания на спутники на орбите. Об этом сообщает ВВС.

Госдеп США охарактеризовал аппарат, как "противоспутниковое оружие на орбите", вызывающее серьезное беспокойство. В Минобороны РФ заявили, что используют новые технологии для проверки российской космической техники.

США и раньше выражали обеспокоенность по поводу новой активности российских спутников. Но в этот раз, опасения США разделила и Великобритания.

По словам помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, Москва лицемерно выступает за установление контроля над вооружением в космосе.

"Москва стремится ограничить возможности США, хотя явно не намерена останавливать свою собственную космическую программу", – заявил Форд.

Глава космического управления Великобритании, вице-маршал авиации Харви Смит добавил, что Британия также обеспокоена последним испытанием российских спутников, которые имеют "характеристики оружия".

"Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и могут привести к появлению мусора, который может представлять угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир", – говорит Смит.

Он также призвал Россию быть "ответственной" и "избегать дальнейших подобных испытаний".

Россия, Великобритания, США и Китай входят в число более 100 стран, которые приняли на себя обязательства по космическому договору. Документ предусматривает, что космическое пространство должно использоваться всеми и исключительно в мирных целях.

Договор также говорит о том, что оружие не должно размещаться на орбите или в космосе.

США отметили, что испытания проводились на той же российской спутниковой системе, которая ранее маневрировала рядом с американским спутником.

Генерал Джей Рэймонд, возглавляющий космическое командование США, заявил, что имеются доказательства того, что Россия "провела испытание космического противоспутникового оружия".