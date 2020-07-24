Викинги-разносчики: ученые выяснили, как оспа распространилась по Европе столетия назад

После изучения древних захоронений начиная с VII века н. э. ученые выяснили, что викинги являлись переносчиками оспы по Европе. Об этом пишет Daily Mail.

Останки со следами оспы были найдены во время раскопок в Элунде на юге Швеции, в британском Оксфорде и во многих других древних захоронениях.

Полученные образцы содержали ныне исчезнувший штамм оспы, который отличается от современного.

1500-летнее захоронение викинга, найденное на юге Швеции. В его останках обнаружился штамм оспы

Исследователи пока не знают, была ли оспа VII века столь же смертельна, но то, что викинги способствовали ее распространению, отправляясь в многочисленные набеги, - ученые уверены. "Изучение эволюции таких серьезных заболеваний может помочь в борьбе с недугами в будущем, - отмечает биолог Терри Джонс из Кембриджского университета. – Когда животное, или растение вымирает – это навсегда, но заболевания могут мутировать и снова угрожать человечеству".

Натуральная оспа известна человечеству с древнейших времен. Различные источники относили её первое появление либо к Африке (Египет, 3730—3710 гг. до н. э.), либо к Азии (древний Китай, 3000 г. до н. э.). Однако, согласно генетическим исследованиям, вирус натуральной оспы человека близок вирусу оспы верблюжьей, из-за чего в настоящее время предполагается, что к человеку он перешел от верблюдов в ближневосточном регионе в начале нашей эры.

Массовое захоронение викингов в Оксфорде. Некоторые из них болели оспой при жизни, но скончались от ран, полученных в бою

Вирус неоднократно мутировал. О полном уничтожении оспы в Бангладеш было объявлено в декабре 1977 года, когда Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила этот факт. Последний заболевший был зафиксирован в Сомали, Африка, в 1977 году, но последний заболевший, скончался от оспы в 1978 году. Это была 40-летняя Дженет Паркер, фотограф.

Считается, что в настоящее время вирус натуральной оспы существует только в двух лабораториях в мире: в ГНЦ ВБ "Вектор" (Россия) и в CDC (США). Многие эксперты призывают к их уничтожению в целях безопасности.

В июле 2014 года шесть пробирок с вирусом были обнаружены в забытой картонной коробке на складе в кампусе института здравоохранения в Мэриленде. Компетентные органы не исключают, что этот случай не единичен. Было установлено, что вирус сохранял жизнеспособность. 24 февраля 2015 года пробирки были уничтожены под надзором представителя ВОЗ.